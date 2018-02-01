Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Rusya'da bir radyo programına konuk olun iki gazeteci, Stalin'in Rusya tarihindeki rolü üzerine girdikleri tartışmada kavgaya tutuştu. Gazetecilerden biri ayağa kalktı, diğer gazetecinin üzerine yürüdü ve tokat attı. Diğer gazeteci de buna karşılık verince ortalık karıştı. Radyo programının kadın sunucusu kavgayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Radyo o sırada YouTube üzerinden canlı yayın yapınca, o anlar kameralara da yansıdı.