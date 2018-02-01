HABER

Gazetecilerin Stalin kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 18:23 | Son Güncelleme

Rusya'da bir radyo programına konuk olan görüş farklılıkları yaşayan iki gazeteci, Sovyetler Birliği’nin eski lider Josef Stalin'in Rusya tarihindeki rolü üzerine girdikleri tartışmada bir anda kavga etmeye başladı.

Rusya'da bir radyo programına konuk olun iki gazeteci, Stalin'in Rusya tarihindeki rolü üzerine girdikleri tartışmada kavgaya tutuştu. Gazetecilerden biri ayağa kalktı, diğer gazetecinin üzerine yürüdü ve tokat attı. Diğer gazeteci de buna karşılık verince ortalık karıştı. Radyo programının kadın sunucusu kavgayı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Stüdyo ekibi araya girerek kavganın büyümesini engelledi. Radyo o sırada YouTube üzerinden canlı yayın yapınca, o anlar kameralara da yansıdı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya kavga canlı yayın Sovyetler Birliği Josef Stalin

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Doktordan öğretmene ahlak dersi!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Asamoah sözünü tuttu, Galatasaray'a imzayı attı!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Meksikalı kadının karnından 34 kiloluk ‘rekor’ tümör çıktı

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

Macron'dan Afrin açıklaması! Çavuşoğlu'na imalı cevap

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı

Michelle Obama, Melania Trump'ın hediyesine neden tepki verdiğini açıkladı

Michelle Obama, Melania Trump'ın hediyesine neden tepki verdiğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.