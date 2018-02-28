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Gazeteciye suikast! Bakan istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 22:42 | Son Güncelleme

Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesi nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteciye suikast! Bakan istifa etti

Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric, yaptığı açıklamada, bir gazetecinin öldürülmesini kabullenemediğini belirterek, "Rahat bir şekilde bakanlık koltuğunda oturmayı imkansız olarak görüyorum." dedi.

Geçen aralık ayında Sosyal Demokrat Partinin (Smer-SD) başkanlığından da istifa eden Madaric milletvekilli olarak siyasi hayatına devam edecek. Slovakya Başbakanı Robert Fico konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bakan Madaric'in istifasının gazetecilerle dayanışma amacını taşıdığını söyledi.

Ana muhalefet Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) Lideri Richard Sulik ise Madaric'in istifasını, Fico hükümetinin dağılmasının başlangıcı olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

Slovakya'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Kuciak ve kız arkadaşı 26 Ocak'ta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Kuciak ve kız arkadaşının, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro verileceği duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
gazeteci Slovakya Kültür Bakanı Marek Madaric Jan Kuciak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim bakanlardan görmüşler.yani küçük bir ihmal olsa ya da bir skanldala karışsalar bizim bakanlarda anında istifa eder demek güzel örnek olmuşlar.
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