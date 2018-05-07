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Gazi Üniversitesi’nde 'Bölünme' Karşıtı Eylem

07.05.2018 17:49 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, kendi okulları dahil bazı üniversitelerin bölünerek yenilerinin kurulmasını öngören yasal düzenlemeye karşı yürüyüş düzenledi ve basın açıklaması yaptı

Gazi Üniversitesi’nde 'Bölünme' Karşıtı Eylem

Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, kendi okulları dahil bazı üniversitelerin bölünerek yenilerinin kurulmasını öngören yasal düzenlemeye karşı yürüyüş düzenledi ve basın açıklaması yaptı.

Ankara’da 1926 yılından bu yana faaliyette olan Gazi Üniversitesi, 92 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kamu üniversitelerinden biri. TBMM’deki yasal düzenlemeye göre; Gazi Üniversitesi’nden İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Hukuk ve İletişim gibi fakülteleri alınarak yeni kurulacak Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne verilecek.

Gazi Üniversitesi çatısı altındaki sosyal bilimlerle ilgili fakültelerin ayrılma planına karşı çıkılıyor. Akademisyenler, Gazi Üniversitesi’nin bölünmemesini talep ediyor, bunun kendileri açısından hak kaybı oluşturabileceğini vurguluyor. Öğrenciler de, örneğin bugün taşıdıkları “Gazi Üniversitesi’ni yeniden kazanmaya çalışıyorum” dövizinde özetlendiği üzere Gazi Üniversitesi öğrencisi kalmaya devam etmek istiyor.

Gazi Üniversitesi’nde bölünme karşıtı eylem, bugün merkez kampüsünde rektörlük önünde buluşulmasıyla başladı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler, “Susma, haykır, bölünmeye hayır”, “Bu tasarı Gazi’den geçmez”, “Gazi bizimdir bizim kalacak” gibi sloganlar attı. Eylemciler, kampüs içerisine basın alınmadığından dolayı “Gazi bir bütündür bölünemez” ve “Üniversiteme dokunma” yazılı pankartlar ile rektörlükten ana giriş kapısına yürüdüler. Burada eyleme ilişkin ilk açıklamayı öğrenciler adına Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Kübra Balcı yaptı ve “Bahsi geçen isim değişikliği Gazi Üniversitesi’nin köklü geleneğini, 92 yıllık mirasını ve büyük marka değerini hiçe saymaktadır. Bu ulu çınarı köklerinden koparmayın. Biz Gazi Üniversitesi öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkmayı bir vazife olarak görüyoruz” mesajını verdi.

Öğretim üyeleri adına da Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Alper Alp, İktisadi

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