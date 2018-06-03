Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Meral Akşener'den özür bekliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Cumartesi günü Gaziantep'teki mitinginin ardından Osmaniye'ye giderken konvoyunun bir hafriyat kamyonu tarafından engellendiğini söylemesi ve Gaziantep Valisi ile Belediye yönetimini eleştirmesi üzerine Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, uygulamanın 'rutin yol ve çevre güvenliği tedbiri' olduğunu belirtip Akşener'den 'özür beklediğini' söyledi.

Akşener, yolunun kesildiğini ifade edip "Bugün geçmişte rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'e yapılanı, rahmetli Süleyman Demirel'e yapılanı Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanı bize yaptı" demişti.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, her mitingde önlem alındığını, yolun güvenlik tedbiri kapsamında kapatıldığını belirtip "Kendisinden bir özür bekliyorum. Bu özür gelmezse hukuk devletinde gerekli takibi yapacağıma, halkımız adına takip edeceğime söz veriyorum" diye konuştu.

Şahin şunları söyledi:

"Burası şehrin merkezi olduğu için miting yaparken emniyet güçlerimiz, trafik düzenlemesini yapmak için tam bu hatta tedbir alınır. Can güvenliği için araç trafiği durdurulur. Yaya trafiği açılır. Miting güvenliği için 16 yıldır uygulanan bir rutindir. En son yapılan mitinglerde olduğu gibi sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanı'mızın ziyaretlerinde fotoğraflarımız var.