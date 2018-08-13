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Gazne’de bilanço ağırlaşıyor

13.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Afganistan Savunma Bakanı Bahrami, Gazne’de dört gündür Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisiyle en az 20 sivilin hayatını kaybettiğini, 194 Taliban militanının öldürüldüğünü bildirdi.

Gazne’de bilanço ağırlaşıyor

Afganistan'ın Gazne kentinde Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda dördüncü güne girildi. Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami çatışmalarda şimdiye kadar en az 100 güvenlik görevlisinin ve 20 ila 30 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rakamların değişebileceğini söyleyen Bakan, yaralı sayısına ilişkin ise bir bilgi vermedi.

Gazne vilayetinin başkenti olan Gazne'ye yaklaşık bin kişilik bir takviye kuvvetin sevk edildiğini söyleyen Bahrami,12 Taliban komutanının da aralarında bulunduğu 194 örgüt militanının öldürüldüğünü, bunların en az 95'inin düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Öldürülen Taliban militanlarının çoğunun yabancı kökenli olduğu ve aralarında Çeçen, Arap ve Pakistan kökenlilerin de bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca ABD'nin de Afgan birliklerine destek için Gazne'ye askeri danışmanlar gönderdiği belirtildi.

Geçici ateşkesten bu yana en büyük saldırı

Başkent Kabil ile güneyde militanların kontrolündeki bölgeler arasında geçişi sağlayan Kabil-Kandahar otobanı boyunca uzanan Gazne, büyük stratejik önem taşıyor.

Taliban'ın Cuma günü başlattığı Gazne saldırısı bir kenti ele geçirme yönündeki son girişimi. Saldırı, örgütün 17 yıllık savaşı bitirmek üzere hükümet ile masaya oturması yönünde üzerindeki baskıların arttığı bir dönemde geldi.

Gazne saldırısı aynı zamanda Haziran ayında güvenlik güçleri ile Taliban arasında sağlanan geçici ateşkesten bu yana örgütün düzenlediği en büyük taktik saldırı olma özelliğini taşıyor. ABD, Rusya ve NATO'nun da desteklediği koşulsuz "Ramazan bayramı ateşkesi” barış umutlarını yeniden yeşertmişti.

DW,AFP,AP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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