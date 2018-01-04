Gazprom doğal gaz üretimini yıllık bazda yüzde 12.4 arttırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ocak (DHA) – Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un 2017 yılındaki doğalgaz üretiminin yıllık bazda yüzde 12.4 arttığını duyurdu.
Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, "2017 yılında Gazprom 2016'ya göre yüzde 12.4'lük artışla 472 milyar metreküp doğalgaz üretti. Bu şirket tarihinde doğalgaz artışındaki en iyi eğilim. Kesin rakamlara göre üretim 51.9 milyar metreküp arttı” dedi.
Miller 2017 yılının Gazprom'un yeni ihracat rekor yılı olduğunu belirterek, "Bir sene içerisinde ihracatta yeni rekor kırıldı. 2017 yılında şirket BDT dışındaki ülkelere 193.9 milyar metreküp doğalgaz gönderdi. Bu değer geçen seneye göre 14.6 milyar metreküp (yüzde 8.1) arttı” dedi.
2017 yılında Kuzeybatı ve Orta Avrupa ülkeleri Rus doğalgaz ithalatını artırdılar. Gazprom 53.4 milyar metreküp olan rekor değerindeki hacmi Almanya'ya gönderdi. Ayrıca, Avusturya ve Hollanda'nın sevkiyat hacmileri sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 4.5 arttı. Fransa'da Rus doğalgazına talep yüzde 6.8, Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 28 ve Slovakya'da yüzde 24.5 arttı.
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