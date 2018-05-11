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Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dikkat çeken kare! İsrail bombalarına raketle yanıt verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

Gazze şeridindeki Filistinlilerin, 1948 yılındaki topraklarına dönüş hakkı veren BM’nin kararının uygulanması için 30 Mart'ta başlattıkları Büyük Dönüş Yürüyüşü'e İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarına raketle karşılık veren Filistinli'nin fotoğrafı damga vurdu.

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde dikkat çeken kare! İsrail bombalarına raketle yanıt verdi

Gazze şeridindeki Filistinlilerin, 1948 yılındaki topraklarına dönüş hakkı veren BM’nin kararının uygulanması için 30 Mart'ta başlattıkları Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 7'nci haftasında 15 Filistinli yaralandı. Gösterilere İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarına raketle karşılık veren Filistinli'nin fotoğrafı damga vurdu.

BİNLERCE GAZZELİ TOPLANDI

Binlerce Gazzeli, Büyük Dönüş Yürüyüşü için sabah erken saatlerde Gazze'nin batı kesiminde toplanmaya başladı. Bunun üzerine İsrail askerleri göstericilere yoğun bir şekilde gaz bombası fırlatmaya başladı. Göstericiler İsrail askerlerinin görüşlerini engellemek için otomobil lastiklerini yaktı.

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İSRAİL ASKERLERİ GERÇEK MERMİ KULLANDI

Yürüyüşün 7’nci cumasında İsrail askerleri Gazze şeridinin kuzeyinde bir çocuğa ateş ederek iki ayağından yaraladı. Gazze'nin doğusunda ise bir İsrail askeri bir genci gerçek mermi ile yaraladı. Yine Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytin Mahallesi’nde elinde Filistin bayrağı renklerinde balon taşıyan genç, İsrail askeri tarafından bacağından vurularak yaralandı. Yaralı genç hastaneye götürüldü.

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15 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı bombalardan yaralananların sayısı 15’e çıktı. Gazzelilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü, İsrail'in Filistin'i işgal yıldönümü olan ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü israil bomba raket

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