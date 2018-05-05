Gazze'de büyük patlama: 6 ölü, 3 yaralı

Gazze’nin Deir El Balah kentinde Zawaida meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin Mahmoud Al-ostaz, Wissam Abu-Mahrouk, Taher Shahin, Musa Salman, Mahmoud El Tawashi ve Ahmed El-Kur'an olduğu kaydedildi. 3 kişinin de yaralandığı patlama hakkında Gazzeli makamlar tarafından detaylı bilgi verilmedi.

Patlamanın neden meydana geldiği hakkında henüz bilgi verilmedi. (İHA)



