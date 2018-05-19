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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail'in ateş açması sonucu yaralanan 2 Filistinli daha hayatını kaybetti. Bu kötü haberin ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai ile 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan bu sabah şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Uleyyan ve Sai'nin hayatını kaybetmesiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde ölen Filistinli sayısı 64'e yükseldi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Yeni Akit

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
israilin pekte umrunda değilmiş yani yenikapı mitingimı mitinge katılan insanlardan 1 tanesi israilin ürettiği teknolojinin bırakın aynısını yapmayı kullanamaz bile
bu satılmış arap devletleri olduğu mudetce sayı binede yükselir.
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