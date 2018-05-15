HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gazze'de İsrail'le birlikte 60 sivili katleden ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 21:44 | Son Güncelleme

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla Ortadoğu'yu karıştıran ve Gazze'de İsrail'le birlikte 60 sivili katleden ABD Başkanı Trump, Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Gazze'de İsrail'le birlikte 60 sivili katleden ABD Başkanı Trump'tan Ramazan mesajı!

ABD Başkanı Trump, Ramazan ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Trump, "Bu akşamdan itibaren ABD'de ve dünyanın her yerinde Ramazan ayını idrak edecek tüm Müslümanlara selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Mesajında, Müslümanların namaz ve oruç ile kendilerini manevi olarak beslediklerini belirten Trump, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal bağları da güçlendirdiklerini kaydetti.

trump

"MELANİA VE BEN RAMAZANINIZI KUTLUYORUZ"

Ramazan ayının, Müslümanların Amerikan hayatının dini dokusuna kattığı zenginliği bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Trump, "Birçok insan Ramazan ayını kutlamak için bir araya gelirken, Melania ve ben bu ayın kutlu olmasını diliyoruz. Ramazan ayınız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, ABD içinde İslamofobinin artmasına zemin hazırlaması, uluslararası arenada da Kudüs kararı gibi adımları dolayısıyla eleştiri topluyor.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Yorum: Erdoğan'a ara pasıYorum: Erdoğan'a ara pası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump israil Gazze Ramazan Mesajı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Melania ve sen ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Acele tedavi olmanız lazım...
uyuyun ey dinimiz islâm diye geçinen islâm ülkeleri adam resmen dalga geçiyor.
bütün dünya buna parmak koysun
Diğer Haberler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan küstah sözler!

BMGK'da İsrail kavgası: Hangi ülke ne dedi?

BMGK'da İsrail kavgası: Hangi ülke ne dedi?

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti

İsrail'in Belçika Büyükelçisi'nden skandal sözler: Filistin'de öldürdüğümüz herkes teröristti

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak

Flaş iddia: Erdoğan ve May ortak eylem planını açıklayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.