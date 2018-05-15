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Gazze'deki İsrail katliamında bilanço ağırlaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze sınırında füze uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı belirtildi. Ordu sözcüsünün yaptığı açıklamada, siren sesinin yanlış alarm nedeniyle olduğu belirtildi. Öte yandan İsrail'in katliamında ölenlerin sayısının 60'a yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısı ise 2770.

Reuters'ın son dakika haberine göre, İsrail'in Gazze sınırına yakın güney bölgesinde füze uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü sirenlerin yanlış alarm olduğunu belirtti.

ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ

Öte yandan, İsrail'in katliamında ölen Filistinlilerin sayısının 60'a yükseldiği açıklandı. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 2770'e yükseldi.

8 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin tüm dünyayı karşısına alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve dün büyükelçilik binasını kutsal kente taşıması, Filistinlileri sokağa döktü. Protestolarda İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı, can kaybı bu sabah 60'a çıktı. Leyla Enver Gandur isimli sekiz aylık bebek, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek yaşamını yitirdi.

BOYKOT BAŞLATILDI

Batı Şeria'da bu sabah boykot başlatıldı. Bölgede dükkanlar, kamplar, ulaşım araçları, üniversiteler, okullar, bankalar ve benzin istasyonları kapalı. Boykot, Kudüs'ü de kapsıyor. Reuters haber ajansı, hayatın durduğu kutsal kentten ilk fotoğrafları servis etti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
çok merak edyorum kurban olduğum Allahım ne zaman bunlara müdahale edecek !!!
kudüs müslümanlarindır sahip çıkalım
@matrix9856 israilindir kudus ac kurani oku embesil
@matrix9856 İSRAİL DİYE BİR ÜLKE YOKKEN FİLİSTİN VARDI ŞEREF YOKSUNU YAVŞAK. İSRAİL KURULDU FİLİSTİN TOPRAKLARINI İŞGAL ETTİ. YAŞAMAYI HAKETMİYORSUNU
@matrix9856 hitlerin bir sözünü bilirmisin? öyle bir gün gelecekki öldürmediğim her yahudi için bana küfredeceksiniz demiş. valla ben hitlere sağ bıraktığı her yahudi için küfrediyorum. hani sen kudüs müslümanlarındır yazan arkadaşa embesil demişsin ya; ben sana hakaret etmiyorum. ama bil kudüs yahudilerin değildir, olmayacaktır ve bunu bir kenara yaz öyle bir gün gelecekki , yahudiler topraksız kalacaklar.
Bu mübarek aylarda Müslümanlara kim zarar verdiyse kafirler topluluğunu Kahru perişan etsin. İnşallahü Rahman
amin insaallah
Bu dünyaya kara tohum gibi ekildiniz ve kötülüklerinizi her yere serptiniz inşallah Allahın gazabı üstünüzden hiç eksik olmaz siyonist yahudiler. Çektirdiklerinizi misliyle çekersiniz..
amin insaallah kardesim yaşasın zalimler için cehennem
Şuan ortam gergin sahip çıkamıyorum amma velakin bunun olacagı biliniyordu madem. neden suriyeye ve halkına sahip çıkıldgı gibi bu insanlara ve buralarada çıkılmadı.
ARAPLARIN ÇULLU KRALLARI NEREDE .ARAPSEVER AKEPEDE TERS KÖŞEYE YATTI .
Bu dünyada müslüman olmak suç,bu dünyada müslüman gibi yaşamak yasak,belki biz bize yaptık bunu,okumadık,okutturmadık,gelişmedik,geliştirmedik,peygamber efendimiz ilim ilim derken bıraktık üçkağıtçı bezirganların arkasına takıldık,o Sünni,bu Şii deyip birbirimizi öldürdük,şimdi kanı bozuk alçaklar yine bizi katlediyor,evet bu dünyanın bir de öteki tarafı var,evet orda gerçek adalet var ama bekleme İslam ehli,uyan artık bu gaflet uykusundan,uyan ki tüm dünya uyansın
@mirkan74 Yazdıklarınıza katılmamak elde değil. Doğruları yazdığınız zaman bu ülkede maalesef sevilmiyorsunuz, ya vatan haini oluyorsunuz ya da din düşmanı...
israile atıp tutmakla bu işler yurumez kimse kimseyi kandırmasın tayibin bilalı gemiciklerle gazzeyi bonbalayan uçk yakıtlarını tasımaya devam etsin yapılan ok kadar anlaşma varki ticaret adına saymakla bitmiyo hadi bakalım iptal et bitirde görelim
Şimdi bizim siyasiler kınıyoruz şöyle böyle demeye başladılar bile en iyi yaptığımız şey kınamak bende kınıyorum ama benim elimden bir şey gelmiyor elinden bir şeyler gelenlerde kılını kıpırdatmıyor sadece kınıyor hep kınıyoruz kınıyalım bakalım ne olacaksa
KARAKTERSİZ İSRAİL.TÜRKİYE'DEKİ YAHUDİLER SİZDE ÇIKIN GÖRELİM NE KADAR SESİNİZ ÇIKIYOR. TÜRKİYE SİZE BÖYLE Mİ YAPIYOR. YOKSA YAPMALI MI?
israil malların Türkiyede Boykot edelim diyeceğim,ama Maşallah baktım da Türkiyedeki tüm ürünlerin YÜZDE YETMİŞİ israil ürünüymüş.Demek bizde israile hizmet ediyormuşuz.
bizler ise bu vahim olayı sadece kınamakla lafla geçiştiriyoruz ve yarın ramazan da iftar sofralarını yine coco colalar fantalar süsleyecek ve yine hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edeceğiz. Yarın Ahirette Yüce Yaradan bunların hesabını bizden tek tek soracak sessiz kaldığımız ve umursamadan yaşadığımız için. Benim evime 11 yıldır ne cola ne fanta hiçbir gazlı içecek girmedi ve giremeyecek gelin sizlerde bu işe ortak olun ve boykot edelim Allah rızası için
İsrail ürünlerini boykot etmeliyiz internete yazınca hepsi çıkıyor.80 milyon tüketici toplumuz birlik oldukmu kimse karşımızda duramaz.
israil sen yandığında seni söndürecek su bulunmasın.
İki terörist ülke el ele verdi dünya ya meydan okuyor. Hiç kimsede gıkını çıkaramıyor. B.M Nato ve ne sayarsan say,hepsi paravan ve göstermelik kuruluşlar. Tezgahı kuran ABD küçük oğlu siyonist bütün şer mihrakların genel merkezi israil, önlerinde gariban her türlü zorbalık baskı işkence yaptıkları canı istediği şekilde katliam yapıyor vuruyor kırıyor kimseden ses yok. trump denen cani de israil in kendini koruma hakkı vardır diyerek olayın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Modern adı verilen dünyada bunların olması çok acı Filistin li kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun
biz adam gibi operasyon yapınca teröristlere kaygı duyuyordu avrupa bu katliama sessiz kalmaları acaba neden görün iki yüzlüleri
BEN MÜSLÜMANIM DEMEK KURTARMAYACAK EYYYYY ÇAKMA İSLAMIN MENSUPLARI GERÇEK İMAN GERÇEK MÜMİN GÖKTE Mİ YERDE Mİ YOKSA EVLERİNDE RAHAT RAHAT ZEVKİ SEFASINA DEVAM EDEN BİZ ÇAKMA MÜSLÜMANLARIN ABD-USD DOLARI AVRUPA EUROSU ALTINLAR DOLU KASALARINDA MI NER DE NER DE VE BUNUN HESABINI YÜCE YARADAN HİÇ SORMAYACAK DEĞİL Mİ SİZ BİZ BEKLEYELİM NELER MEYDANA GELECEK ALLAH C.C. SABRI NIN DA BİR TÜKENDİĞİ ZAMANLAR BENCE AMA ESAS HESAP VERECEK OLANLAR ÇAKMA İSLAM SAHİPLERİDİR YILLARDIR ABD-USD UŞAKLIĞI YAPMAKTAN HAZ DUYANLAR VAHHABİ KRALLIĞI SUUDİ-ABD, BAE-ABD, KATAR-ABD, İRAN-RUS İŞBİRLİKÇİLERİ HESAP ZAMANI
ARABIN YASINI ARAPLAR TUTSUN
@ilkerim_can sen bir adı,surungensin.musluman filan da olmasın.
COCO COLAYA - PARLIAMENT MALBORO YA DEVAM , BU MİLLETTEN DE DİNDEN DE SOĞUDUM. BU NASIL MÜSLÜMANLIK ?
İsrailli ve İsrailli dost tümünü allaha havale ediyorum
Islam orgutu bu olaya cok sert mudahale etmelı etmezse sadece hıc bı halta yaramayan ınsanları bır araya toplamısız demektır.Goz gore gore fılıstın kademe kademe gıdıyor hıc bı halt yapmıyorlar ancak kınıyorlar yas ılan edıyorlar. Ilk olay degıl ve adam akıllı bır tepkı ve destek vermezsek son olmucak. GERCEK BİR YAPTIRIM VE KARŞILIK VERILMELI.
Atatürk olsaydı bugün israile ülke nin bu gücüyle vururdu ne yapıp edip vururdu bundan eminim hemen haritaları çıkartırdı ve israili vurmak için bir nokta bulurdu harekatı başlatırdi.
GELDE HİTLER e HAK VERME SİMDİ
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