Gazze'deki İsrail katliamında bilanço ağırlaşıyor

Reuters'ın son dakika haberine göre, İsrail'in Gazze sınırına yakın güney bölgesinde füze uyarı sirenleri çalmaya başladı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü sirenlerin yanlış alarm olduğunu belirtti.
ÖLÜ SAYISI 60'A YÜKSELDİ
Öte yandan, İsrail'in katliamında ölen Filistinlilerin sayısının 60'a yükseldiği açıklandı. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 2770'e yükseldi.
8 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin tüm dünyayı karşısına alarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve dün büyükelçilik binasını kutsal kente taşıması, Filistinlileri sokağa döktü. Protestolarda İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı, can kaybı bu sabah 60'a çıktı. Leyla Enver Gandur isimli sekiz aylık bebek, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek yaşamını yitirdi.
BOYKOT BAŞLATILDI
Batı Şeria'da bu sabah boykot başlatıldı. Bölgede dükkanlar, kamplar, ulaşım araçları, üniversiteler, okullar, bankalar ve benzin istasyonları kapalı. Boykot, Kudüs'ü de kapsıyor. Reuters haber ajansı, hayatın durduğu kutsal kentten ilk fotoğrafları servis etti.
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