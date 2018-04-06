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Gazze'den acı haber! 7 Filistinli şehit oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 21:36 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu biri çocuk 7 Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'den acı haber! 7 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Büyük Dönüş Gösterisi" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu biri çocuk 7 kişi şehit oldu.

Açıklamada şehit Filistinlilerin Sıdki Ferec (45), İbrahim el-İr (20), Hüseyin Madi (16), Mecdi Şabbat (38), Üsame Kadih (38), Musa Salih (33) ve Muhammed Rabia (30) olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin müdahalelerinde bugün 218'i gerçek mermiyle olmak üzere 446 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit olan Filistinli sayısı 29'a yükseldi.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herkes bize iş koyuyo bunlar leblebi gibi insan öldürüo kimseden ses yok yani Güç=Medeniyet
herkes şehit?ne kadar seviyorsunuz ölüm edebiyatını
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