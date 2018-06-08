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Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 19:20 | Son Güncelleme

1948 yılında İsrail’in işgal ettiği topraklardan sürülen Filistinlilerin geri dönüş hakkı için Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart'ta başlatılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında İsrail askerlerinin müdahalesi ve attığı göz yaşartıcı gaz bombaları sebebiyle son belirlemelere göre 4 kişi öldü, 500 kişi yaralandı.

Reuters haber ajansı tarafından paylaşılan bir görüntüde ise bir gencin yüzüne isabet eden gaz bombası genci ağır yaraladı. İsrail basını Gazze'deki gösterilerde 4 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi

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BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI
Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında Gazze’nin İsrail sınırında toplanan binlerce Filistinli, topraklarından sürülen Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmesi için gösteri yaptı.
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GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE YOĞUN BİR ŞEKİLDE GAZ BOMBASI ATILDI

GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE YOĞUN BİR ŞEKİLDE GAZ BOMBASI ATILDI
İsrail askerleri göstericilerin üzerine yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.
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Yaklaşık 100 Filistinli atılan gaz bombalarından yaralanarak, solunum rahatsızlığı yaşadı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada sınırdaki gösterilerde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 100 kişinin yaralandığını belirtti.
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Kudra, diğer yaralanmaların türüne ilişkin ise detay vermedi.
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AMBULANSLAR HEDEF ALINDI İDDİASI

AMBULANSLAR HEDEF ALINDI İDDİASI
Öte yandan Kudra, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğu sınırında yaralananlara müdahale için bölgede bulunan ambulansları da hedef aldığını aktardı.
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Kudra, Filistin Kızılayına bağlı ambulansların göz yaşartıcı gazlarla hedef alındığını kaydetti.
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Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Nekse'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.
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Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisine katılmak üzere sınıra akın etmişti.
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Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ey İsrail Bir gece ansızın oraya gelebiliriz.. Yok beeee şaka şaka.. Yemez büzüğümüz..16 yıldır yemediği gibi
büyük israile kimse birşey yapamaz. bakın bizimkilerde hayt huyt dedi sonra kuyruğu kıstırdılar.
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