Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Reuters haber ajansı tarafından paylaşılan bir görüntüde ise bir gencin yüzüne isabet eden gaz bombası genci ağır yaraladı. İsrail basını Gazze'deki gösterilerde 4 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.
Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi
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BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI
Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında Gazze’nin İsrail sınırında toplanan binlerce Filistinli, topraklarından sürülen Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmesi için gösteri yaptı.
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GÖSTERİCİLERİN ÜZERİNE YOĞUN BİR ŞEKİLDE GAZ BOMBASI ATILDI
İsrail askerleri göstericilerin üzerine yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.
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Yaklaşık 100 Filistinli atılan gaz bombalarından yaralanarak, solunum rahatsızlığı yaşadı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada sınırdaki gösterilerde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 100 kişinin yaralandığını belirtti.
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Kudra, diğer yaralanmaların türüne ilişkin ise detay vermedi.
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AMBULANSLAR HEDEF ALINDI İDDİASI
Öte yandan Kudra, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğu sınırında yaralananlara müdahale için bölgede bulunan ambulansları da hedef aldığını aktardı.
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Kudra, Filistin Kızılayına bağlı ambulansların göz yaşartıcı gazlarla hedef alındığını kaydetti.
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Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Nekse'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.
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Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisine katılmak üzere sınıra akın etmişti.
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Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
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İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
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