Gazze ile ilgili iki karar taslağı BM’den geçmedi

Gazze’de devam eden şiddet olaylarıyla ile ilgili karşı gruplar tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan iki karar taslağı da Cuma günü yapılan oturumda reddedildi. Kuveyt tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan tasarıda Gazze'deki ve Batı Şeria'daki Filistinli sivillerin "güvenliği ve korunmasının garanti edilebilmesi için önlemlerin" alınması istenirken, ABD tarafından verilen karar tasarısında ise Filistinlilerin Gazze’deki protestoları durdurması ve Hamas'ın kınanması talep edilmişti.

Kuveyt'in sunduğu tasarı için aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Çin, Fransa ve Rusya’nın olduğu 10 ülke lehte oy kullanırken, İngiltere, Etiyopya, Hollanda ve Polonya çekimser oy kullandı. ABD veto ettiği için tasarı, Güvenlik Konseyi'nden geçemedi. ABD'nin sunduğu tasarı içinse bir tek ABD lehte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı ve Rusya ile iki ülke de aleyhte oy kullandı. Bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi için 15 üyenin en az dokuzunun lehte oy kullanması ve beş daimi üye olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD’nin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.