Gazze-İsrail Sınırında Cuma Endişesi

Gazze sınırında onlarca Filistinli’nin İsrail ateşiyle yaşamını yitirmesinin ardından Filistinli protestocular İsrail’den gelen tıbbi yardımı kabul etmedi. Gazze’de sağlık malzemelerine önemli oranda ihtiyaç var.

Geriye Dönüş Yürüyüşü Yüksek Komisyonu Filistinliler’in yardımı kabul etmeyeceğini ve İsrail’in imajını düzeltmeye çalıştığını kaydetti. Komisyon gösterilerin Cuma günü yeniden başlayacağını da vurguladı.

Hamas: “Ölenlerin çoğu örgüt üyesi”

Bu arada Hamas Gazze sınırında ölenlerin çoğunun Hamas üyesi olduğunu bildirdi.

Hamas yetkilisi Salah Bardawill ölen 60 protestocudan 50’sinin örgütün üyesi olduğunu kaydetti.

Bu açıklama İsrail’in Hamas’ın gösterileri, İsrail’i hedef alan saldırılarını örtbas etmek için kullandığı yönündeki iddialarını güçlendirebilir.

Hamas’ın öncülük ettiği ve Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılmasını amaçlayan 30 Mart’ta başlayan gösterilerde 110’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2500’den fazlası da yaralandı.

Bölgeden çatışma haberleri gelmeye de devam ediyor. İsrail ordusu Gazze’den gelen ateş üzerine Hamas askeri noktasına topçu ateşi açıldığını belirtti.

Olayda İsrail askerlerinin yaralanmadığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Gazze’deki durumla ilgili özel bir oturum düzenleyecek. Oturum, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ve 17 üyenin isteğiyle Cuma günü yapılacak.

Konseyin 47 üyesi bulunuyor.

