Dünya şokta! Yüzden fazla roket ateşlendi!

İsrail ile Hamas arasında uzun soluklu ateşkes sağlanması için müzakerelerin olumlu seyrine rağmen Gazze Şeridi'nde silahlar durmadı. İsrail ordusunun Çarşamba akşamı Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında biri bebek üç Filistinli hayatını kaybetti, en az beş Filistinli de yaralandı. İsrail tarafı daha önce saldırılarda 12 hedefin vurulduğunu kaydetmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada akşam saatlerinde Gazze'den sınırda çalışan bir iş makinasına ateş açılması üzerine Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine top mermisi atıldığı belirtildi. Sonrasında Gazze tarafından 70 roket atıldığı, atılan roketlerden 11'inin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü bildirildi. Reuters haber ajansına göre en az iki İsrailli roket saldırıları sonucu yaralandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafına düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi.