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Dünya şokta! Yüzden fazla roket ateşlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'e atılan roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak dün gece Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait toplam 100 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Dünya şokta! Yüzden fazla roket ateşlendi!

İsrail ile Hamas arasında uzun soluklu ateşkes sağlanması için müzakerelerin olumlu seyrine rağmen Gazze Şeridi'nde silahlar durmadı. İsrail ordusunun Çarşamba akşamı Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında biri bebek üç Filistinli hayatını kaybetti, en az beş Filistinli de yaralandı. İsrail tarafı daha önce saldırılarda 12 hedefin vurulduğunu kaydetmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada akşam saatlerinde Gazze'den sınırda çalışan bir iş makinasına ateş açılması üzerine Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir gözetleme kulesine top mermisi atıldığı belirtildi. Sonrasında Gazze tarafından 70 roket atıldığı, atılan roketlerden 11'inin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği, diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü bildirildi. Reuters haber ajansına göre en az iki İsrailli roket saldırıları sonucu yaralandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafına düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'deki artan gerginlik sebebiyle güvenlik kabinesini başkent Tel Aviv'de acil toplantıya çağırdı. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın yanı sıra üst düzey komutanlar katıldı. Bu toplantı öncesi Savunma Bakanı Liberman da ordu komutanlarıyla acil toplantı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler ateşkes müzakerelerinin tehlikeye girmesinden endişe ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Temsilcisi Nicolay Mladenov saldırı haberleri üzerine yaptığı açıklamada taraflar arasında artan gerilimden dolayı son derece endişeli olduğunu kaydetti. Çatışmaların önlenmesi için Mısır ile birlikte çatışmaların önüne geçmek için büyük çaba gösterdiklerinin altını çizen temsilci, durumun hızla kötüleşmesinin iki halk açısından da yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Dün Hamas tarafından yapılan açıklamada Gazze'de yaşanan insanlık dramını sonlandırmak ve ablukayı kırmak için Birleşmiş Milletler öncülüğünde ve Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği duyurulmuştu. Müzakereler neticesinde varılacak olası anlaşmanın ay sonunda kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulması bekleniyor. Taraflar daha önce dört kez savaşın eşiğinden dönmüştü.

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israil Gazze hava saldırısı Birleşmiş Milletler Hamas

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