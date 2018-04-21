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Gazze Şeridi’nde 4’üncü Cuma: 4 Ölü

21.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriye katılanlara açtığı ateşte en az 4 Filistinli’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden biri 15 yaşında bir çocuk

Gazze Şeridi’nde 4’üncü Cuma: 4 Ölü

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriye katılanlara açtığı ateşte en az 4 Filistinli’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden biri 15 yaşında bir çocuk.

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri Cuma günü düzenlenen gösterilerde 150’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cuma günü birkaç bin gösterici, Gazze-İsrail sınırındaki çadır kamplarda toplandı. Ancak sınırdaki güvenlik çitlerine yaklaşanlar taş fırlattı, araba lastiği yaktı, çaput bağladıkları uçurtmaları uçurdu. Uçurtmaların İsrail tarafında yangın çıkarmak için yeni bir yöntem olduğu belirtiliyor.

Filistinliler’in dört hafta önce başlattığı gösterilerde ölenlerin sayısı 40’a yaklaştı.

Göstericiler Toprak Günü'nün 42’nci yılı kapsamında düzenledikleri 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemleriyle, 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını ve bugün İsrail sınırları içinde olan topraklarına geri dönmeyi talep ediyor.

Bazı insan hakları örgütleri İsrail’in ateş açma kurallarının hukuksuz olduğunu zira askerlerin silahsız göstericilere ölümcül güç kullanabileceğini belirtiyor. Gösterilerin Hamas tarafından düzenlendiğini öne süren İsrail ordusu ise isyanın dağılması için ve angajman kurallarına uygun hareket ettiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Antonio Guterres ve Avrupa Birliği, olaylarla ilgili bağımsız soruşturma talep etti; ancak bu talebe İsrail olumsuz yanıt verdi.

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