Gazze Şeridi'nde tansiyon yüksek

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yedi kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildiriliyor.ABD'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı büyükelçiliğinin açılışı öncesi sınırda tansiyon yükseldi. Gazze Şeridi'nde toplanmaya başlayan binlerce Filistinli ile İsrail askerleri arasında arbede yaşanıyor. İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu yedi kişinin öldüğü ve en az 69 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Yardım örgütleri yaralı sayısının daha yüksek olduğunu duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı sınıra yakın alanda bulunan iki kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerden birinin 21 yaşında olduğu belirtilirken, diğer kişilerle ilgili henüz bilgi verilmedi. İki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Filistin bölgesinde 30 Mart'ta başlayan protestolarda ölenlerin sayısı 50'i aştı. Filistin Kızılhaç Örgütü sınır bölgesindeki arbedelerde en az 93 kişinin yaralandığını açıkladı.

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