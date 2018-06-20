HABER

Gazze Sınırında Gerilim Tırmanıyor 

20.06.2018 21:57 | Son Güncelleme

Gazze’deki Filistinliler tarafından İsrail’e çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenlendi. İsrail’in de Hamas kontrolündeki bölgeye düzenlediği hava saldırılarını arttırması sınırda gerilimi arttırdı

Gazze Sınırında Gerilim Tırmanıyor 

Gazze’deki Filistinliler tarafından İsrail’e çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenlendi. İsrail’in de Hamas kontrolündeki bölgeye düzenlediği hava saldırılarını arttırması sınırda gerilimi arttırdı.

İsrail ordusu, Hamas’ın İsrail’in güneyine 45 roket ve çok sayıda havan topu attığını, İsrail hava kuvvetlerininse karşılığında Hamas’a ait 25 hedefi vurduğunu kaydetti.

İsrail tarafından yapılan açıklamada yedi rokete havada müdahale edildiği, üç roketinse sınırın Gazze tarafına düştüğü belirtildi.

Gece boyunca İsrail’in güneyinde siren sesleri duyuldu, bölgede yaşayan İsrailliler evlerinin sığınaklarına indi.

Çarşamba günü yaşanan karşılıklı saldırılar haftalardır taraflar arasında yaşanan en büyük çatışma oldu. Saldırılarda iki taraftan da ölen olmadığı belirtildi.

Gazze sınırı boyunca 30 Mart’tan itibaren yapılan protesto gösterilerinde 127 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistinliler 1948’de İsrail devleti kurulmadan önce atalarının yaşadıkları topraklara geri dönmek istiyor ve bu nedenle kitle gösterileri düzenliyor.

PARTNERAşıkların deniz keyfi!Aşıkların deniz keyfi!
Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü MektubuCumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu
AB Zirve Öncesinde Mülteci Krizini GörüşecekAB Zirve Öncesinde Mülteci Krizini Görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı

Trump'tan göçmen çocukları ile ilgili flaş karar! İmzayı az önce attı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!

Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

Beklenen rapor sonunda açıklandı! Her satırında şoke olacaksınız

Skandalı savundu... Trump'tan göç eleştirilerine yanıt

Skandalı savundu... Trump'tan göç eleştirilerine yanıt

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.