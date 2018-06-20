Gazze Sınırında Gerilim Tırmanıyor 

Gazze’deki Filistinliler tarafından İsrail’e çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenlendi. İsrail’in de Hamas kontrolündeki bölgeye düzenlediği hava saldırılarını arttırması sınırda gerilimi arttırdı.

İsrail ordusu, Hamas’ın İsrail’in güneyine 45 roket ve çok sayıda havan topu attığını, İsrail hava kuvvetlerininse karşılığında Hamas’a ait 25 hedefi vurduğunu kaydetti.

İsrail tarafından yapılan açıklamada yedi rokete havada müdahale edildiği, üç roketinse sınırın Gazze tarafına düştüğü belirtildi.

Gece boyunca İsrail’in güneyinde siren sesleri duyuldu, bölgede yaşayan İsrailliler evlerinin sığınaklarına indi.

Çarşamba günü yaşanan karşılıklı saldırılar haftalardır taraflar arasında yaşanan en büyük çatışma oldu. Saldırılarda iki taraftan da ölen olmadığı belirtildi.

Gazze sınırı boyunca 30 Mart’tan itibaren yapılan protesto gösterilerinde 127 Filistinli hayatını kaybetmişti. Filistinliler 1948’de İsrail devleti kurulmadan önce atalarının yaşadıkları topraklara geri dönmek istiyor ve bu nedenle kitle gösterileri düzenliyor.

