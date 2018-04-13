Gazze Sınırında Olaylı Cuma

İsrail-Gazze sınırındaki gösterilerde üçüncü Cuma yine şiddet olayları yaşandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin güvenlik çitini aşmaya çalışan Filistinlilere ateş açtığını ve biber gazıyla müdahale ettiğini açıkladı. Bakanlık, 500’den fazla Filistinli’nin yaralandığını kaydetti.

Sınıra birkaç yüz metre uzaklıktaki çadır kamplarda toplanan göstericiler, zaman zaman güvenlik çitine yaklaşmaya çalıştı. İsrail bayrakları ve araba lastiği yakan, taş fırlatan göstericilere İsrail askerleri gerçek mermi ve biber gazıyla karşılık verdi.

Gazze Sağlık Bakanlığı yaralanan göstericilerin 122’sinin açılan ateş sonucu yaralandığını bildirdi. Yaralılar arasında 10 hemşire ve sağlık görevlisi ile iki gazetecinin olduğunu belirten bakanlık, yaralı bir Filistinli’nin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

30 Mart’tan bu yana devam eden gösterilerde öldürülen Filistinli sayısı 34 oldu. Gösterilerin Mayıs ortasına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Göstericiler Toprak Günü'nün 42’nci yılı kapsamında düzenledikleri 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemleriyle, 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını ve bugün İsrail sınırları içinde olan topraklarına geri dönmeyi talep ediyor.