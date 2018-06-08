Gazze Sınırında Yeni Protestolar

İsrail ve Gazze sınırı arasında iki aydır her cuma devam eden şiddet olayları, Ramazan’ın son cuması olan bugün de devam etti. Binlerce Gazzeli, cuma namazının ardından İsrail ve Mısır’ın uyguladığı ablukayı protesto etmek amacıyla İsrail sınırına yürüdü.
Bugünkü eylem, aynı zamanda İran’da Kudüs Günü olarak anılan ve İsrail’in protesto edildiği güne denk geliyor. Ancak her cuma olduğu gibi Filistinli göstericilerin eylemi, İsrail’in sert müdahalesiyle karşılaştı.
İsrail askerleri, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, keskin nişancıların göstericileri sınırdaki tellerden uzak tutmak için gerçek mermi kullandığı gözlendi.
Mart ayından bu yana devam eden cuma gösterilerinde 115’i aşkın kişi öldü. Bunların 60’tan fazlası, Amerika’nın Kudüs’teki büyükelçiliğini resmen açtığı gün öldürüldü. Uluslarası toplum, İsrail’i göstericilere orantısız güç kullanmakla suçluyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise göstericileri terör örgütü üyesi olmakla suçluyor ve ülke sınırlarını “teröristlere karşı” korumaya hakları olduğunu savunuyor. Netanyahu olayları Hamas’ın organize ettiğini, insanlara gösterilere katılmaları için para verdiğini, göstericilerin boru bombaları, silah ve patlayıcılarla geldiğini iddia ediyor.
Hamas ise ağır kayıplara rağmen zafer ilan etmiş durumda. Hamas lideri İsmail Haniye, Filistinlilerin ablukayı kırmasının ve İsrail işgaline karşı çıkmasının bedelinin şehadet olduğunu söylüyor.
Öte yandan İsrailliler, Gazze tarafından yeni saldırı yöntemlerine maruz kaldıklarını bildiriyor. Yanıcı maddeleri uçurtmalarla sınırın öbür yanına geçiren Filistinli militanlar, İsrail’e ait tarla ve doğal alanlarda kimi zaman kontrol altına alması güç yangınlar çıkartıyor.
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