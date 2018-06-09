Gazze sınırındaki gösteride 4 Filistinli öldü

BM Genel Kurulu da Çarşamba günü acil toplanıyor.İsrail'in Gazze sınırında Cuma günü toplanan Filistinlilerin protesto gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Filistin kaynaklarına göre İsrail polisinin açtığı ateş sonucu dört Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenler arasında 15 yaşında bir Filistinlinin de bulunduğunu belirtti. Meydana gelen şiddet olaylarında 117'si ayağından olmak üzere 618 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada yaklaşık 10 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında beş ayrı noktada toplandığını ve göstericilerin lastik yakarak İsrail tarafına patlayıcı madde fırlattığını aktardı.

Ordunun açıklamasında "terörist" ifadesi kullanılarak Filistinlilerin askerlere ateş açtığı ve bir askerin açılan ateşten etkilendiği belirtildi. Ancak ordunun açıklamasında yaralılarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Açıklamada İsrail askerlerinin huzursuzluğa yol açan şiddet olaylarına uygun yanıtı verdiği savunuldu.