‘Gazze’de Ateşkese Rağmen Durum Hala Kırılgan’

Geçtiğimiz hafta, İsrail’in Hamas hedeflerini vurması ve yıllar sonra ilk kez karşılıklı askeri can kayıplarının yaşanmasıyla bölgede taraflar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında, ateşkes sağlanmasına rağmen endişeler sürüyor.

El-Hüseyin “ Bölgedeki gerilim sadece üç gün önce bir İsrail askerinin öldürülmesi ve ardından dört Filistinli sivili öldürmesiyle tetiklenerek ciddi bir çatışmaya dönüştü. 14 Temmuz tarihinden itibaren, İsrail Güvenlik Güçleri, Gazze Şeridi’ne, 50 füze fırlattı, en az 28 hava saldırısı gerçekleşti. Saldırılarda iki Filistinli çocuk öldürüldü ve 35 kişi de yaralandı. Aynı zamanda Filistinli silahlı gruplar İsrail’e yönelik 184 roket ve havan mermisi attı. Bu saldırılar sonrasındaysa İsrail'in güneyinde üç kişi yaralandı. Bütün taraflara, herhangi bir ayrımcılık göstermeden sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan herhangi bir orantısız silahlı güç kullanımının uluslararası insani hukuka yasak olduğunu hatırlatıyorum” dedi.

Mısır ve BM’in çabalarıyla ateşkes ilan edildiğini kaydeden El- Hüseyin, “Ancak durum son derece kırılgan. Tarafları başka bir şiddet yaratmaktan kaçınmaları için ellerinden geleni yapmaya davetediyorum” dedi.

Gazze’de hastaneler akaryakıt sıkıntısı nedeniyle kapanmak üzere

BM’nin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler tarafından hastanelere daha önce dağıtılan akaryakıtın hızla tükenmekte olduğunu bildirdi.

McGoldrick, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bazı hastanelerin günde bir

