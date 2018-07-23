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‘Gazze’de Ateşkese Rağmen Durum Hala Kırılgan’

23.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta, İsrail’in Hamas hedeflerini vurması ve yıllar sonra ilk kez karşılıklı askeri can kayıplarının yaşanmasıyla bölgede taraflar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında, ateşkes sağlanmasına rağmen endişeler sürüyor

‘Gazze’de Ateşkese Rağmen Durum Hala Kırılgan’

Geçtiğimiz hafta, İsrail’in Hamas hedeflerini vurması ve yıllar sonra ilk kez karşılıklı askeri can kayıplarının yaşanmasıyla bölgede taraflar arasında yaşanan çatışmalar sonrasında, ateşkes sağlanmasına rağmen endişeler sürüyor.

Bölgede Birleşmiş Milletler’in (BM), “Savaşın eşiğine geldiniz, geri adım atın” çağrısıyla sağlanan ateşkes sonrasında gözler yeniden Gazze’ye çevrildi.

BM durumun, taraflar arasında sağlanan ateşkese rağmen hala kırılgan olduğuna vurgu yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin, Gazze’deson aylarda yaşanan dramatik gelişmelerin bölge barışını tehlikeye attığı söyledi.

‘Ateşkes sağlansa da bölgedeki durum hala kırılgan’

El-Hüseyin, Cenevre’den video konferans aracılığıyla New York’ta BM merkezinde düzenlenen Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi toplantısına katılarak bölgedeki son durumla ilgili bilgiler verdi.

El-Hüseyin, geçtiğimiz son iki hafta içinde İsrail güvenlik güçleriyle Gazze'deki Filistinli silahlı gruplar arasında, 2014 yılından sonraki enşiddetli çatışmaların yaşandığını söyledi.

El-Hüseyin “ Bölgedeki gerilim sadece üç gün önce bir İsrail askerinin öldürülmesi ve ardından dört Filistinli sivili öldürmesiyle tetiklenerek ciddi bir çatışmaya dönüştü. 14 Temmuz tarihinden itibaren, İsrail Güvenlik Güçleri, Gazze Şeridi’ne, 50 füze fırlattı, en az 28 hava saldırısı gerçekleşti. Saldırılarda iki Filistinli çocuk öldürüldü ve 35 kişi de yaralandı. Aynı zamanda Filistinli silahlı gruplar İsrail’e yönelik 184 roket ve havan mermisi attı. Bu saldırılar sonrasındaysa İsrail'in güneyinde üç kişi yaralandı. Bütün taraflara, herhangi bir ayrımcılık göstermeden sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan herhangi bir orantısız silahlı güç kullanımının uluslararası insani hukuka yasak olduğunu hatırlatıyorum” dedi.

Mısır ve BM’in çabalarıyla ateşkes ilan edildiğini kaydeden El- Hüseyin, “Ancak durum son derece kırılgan. Tarafları başka bir şiddet yaratmaktan kaçınmaları için ellerinden geleni yapmaya davetediyorum” dedi.

Gazze’de hastaneler akaryakıt sıkıntısı nedeniyle kapanmak üzere

BM’nin İsrail işgali altındaki Filistin toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler tarafından hastanelere daha önce dağıtılan akaryakıtın hızla tükenmekte olduğunu bildirdi.

McGoldrick, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bazı hastanelerin günde bir

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