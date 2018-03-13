Gazze'de Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyu yakınlarında patlama

Filistin Yönetimi, Başbakan Rami Hamdallah'ın Gazze Şeridi'nde düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtulduğunu açıkladı.
Açıklamada, Hamdallah'ın konvoyunun yakınlarında bir patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamadan kısa süre sonra Hamdallah, televizyonlardan canlı yayınlanan bir törenle Gazze Şeridi'ndeki su atık tesisinin açılışını gerçekleştirdi.
Görüntülerde Hamdallah'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.
Hamdallah, burada yaptığı konuşmada, patlamada üç aracın hasar gördüğünü söyledi.
Filistin Yönetimi, patlamadan Hamas'ı sorumlu tuttuğunu belirtti ancak saldırının faili olarak doğrudan Hamas'ı işaret etmekten kaçındı.
Bununla birlikte, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu vurgulandı.
Gazze'de Hamas'ın yönetimi altındaki İçişleri Bakanlığı da Beyt Hanun kasabasında konvoyun geçişi sırasında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.
Bakanlık Sözcüsü İyad el Bozom, patlamada kimsenin yaralanmadığını ve güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını söyledi.
Filistin Başbakanlık makamı, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da bulunuyor ve Filistin Başbakanı Gazze Şeridi'ne İsrail topraklardan geçerek seyahat ediyor.
Gazze polisi de yaptığı açıklamada, patlamanın Hamdallah'ın konvoyunun geçişinden kısa bir süre sonra meydana geldiğini belirtti.
Bir görgü tanığı da konvoyun arka kısmında bulunan iki aracın hasar almış gibi göründüğünü vurguladı.
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