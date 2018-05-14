Gazze’de Onlarca Ölü

Filistinli yetkililer Gazze sınırında İsrail askerlerinin ateşi sonucu en az 37 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 1300 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Pazartesi günü Gazze’de 2014’ten bu yana en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.

Son kayıplarla birlikte Mart ayı sonundan buyana devam eden sınır protestolarında hayatlarını kaybeden Filistinliler’in sayısı 70’i geçti. Bu süre içinde 2000’den fazla da Gazzeli yaralandı.

Hamas’ın öncülük ettiği protestolar 10 yıldan fazla bir süredir devam eden İsrail ve Mısır tarafından uygulanan Gazze ablukasının kaldırılması amacıyla düzenleniyor.

Pazartesi günü ayrıca Kudüs’te Amerikan Büyükelçiliği’nin açılışı da protestoların ana nedenlerinden biriydi.

İsrail ordusu Gazze sınırı boyunca 12 bölgede 35 bin protestocunun olduğunu belirtti.

Onlarca Filistinli de Kudüs’ün dış mahallelerinde İsrail askerleriyle çatışıyor.

Görgü tanıkları bir bölgede İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığını belirtiyor. Bir başka çatışmanın da Kudüs ve Beytüllahim arasında olduğu belirtiliyor.

Ramallah’da da Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’te açılışını protesto gösterisi var.

Filistinliler doğu Kudüs’ü gelecekte kurmayı planladıkları devletin başkenti olarak görüyor.

Filistinliler ayrıca büyük felaket olarak niteledikleri yüzbinlerce Filistinlinin İsrail’in 1948’deki işgaliyle mülteci durumuna düşmelerini anıyor.

