Gazze'de saldırmazlık anlaşması

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen roket saldırılarına İsrail'in ağır misillemede bulunmasının ardından Hamas ile İsrail arasında çatışmaların durdurulması için anlaşmaya varıldığı açıklandı. Yoğun İsrail hava saldırılarının ardından Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin sakin geçtiği bildiriliyor.

Gazze Direniş Komitesinden yapılan açıklamada Mısır ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Nikolay Mladenov'un arabuluculuğuyla karşılıklı saldırmazlık anlaşmasına varıldığı ve uzlaşmanın İsrail'in uyması şartıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Direniş komitesinde radikal İslamcı Hamas örgütü de temsil ediliyor. İsrail'den uzlaşmayı teyit edici açıklama henüz gelmedi.

İsrail hava kuvvetlerinin bir gece önce Hamas'ın Gazze'deki mevzilerini hedef alan bombardımanı sırasında hamile bir kadın ile 18 aylık çocuğu ve bir Hamas militanının öldürüldüğü açıklanmıştı. Açıklamayı yapan Filistin Sağlık Bakanlığı bombardımanlarda 27 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu ise Hamas'ın roket saldırılarının yedi kişinin yaralanmasına yol açtığını açıklamıştı.