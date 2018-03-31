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Gazze'deki Gösterilerde Yüzlerce Kişi Yaralandı

31.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

Gazze’nin İsrail sınırındaki tellere yürüyen Filistinli göstericilere İsrail tarafından açıldı, ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Filistinli sağlık yetkilileri 1000'i aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı. Ancak bu rakamlar daha sonra ölü sayısı 15, yaralı sayısı 750 olarak değiştirildi.

Gazze'deki Gösterilerde Yüzlerce Kişi Yaralandı

Gazze’nin İsrail sınırındaki tellere, ellerinde bayraklarla yürüyen ve bazıları taş atarak ilerleyen Filistinli göstericilere İsrail tarafından ateş açılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çit boyunca farklı noktalarda İsrail güçlerince canlı ve plastik mermi ya da göz yaşartıcı gaz kullanılması sonucu 750 Filistinli’nin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer yaralı sayısının 1000'i aştığı açıklamışlardı.

Bakanlık, ayrı bir olayda da Filistinli bir çiftçinin sabah erken saatlerde tarlasında çalışırken İsrail tankından atılan mermiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gaza’da iktidardaki Hamas yöneticileri tarafından düzenlenen toplu oturma eylemiyle başlayan protestolar hızla kontrolden çıktı.

İsrail ordusu, binlerce Filistinli’nin sınırda konuşlanan güçlere yanan lastikler ve taşlar attığını, askerlerin de “ana kışkırtıcılara” ateş açarak karşılık verdiğini kaydetti.

Filistinli görgü tanıkları, yüzlerce Filistinli’nin çatışmalara katıldığını, binlercesinin de sınıra bir kaç yüz metre ötede kurulan 5 bölgedeki çadır kamplarda toplandığını söyledi.

Sınırın yanında kalabalıkları toplamanın Hamas’ın yeni bir taktiği olabileceği ve İsrail ordusunu önceki protestolara göre daha fazla zorlayabileceği yorumları yapılıyor.

Askeri yetkililer, sınır tellerine yönelik herhangi bir ihlale sert karşılık vereceklerini vurguluyor ancak can kaybı sayısının artmasının sınırdaki gerilimleri daha da körükleyebileceği ifade ediliyor.

Hamas’ın öncülüğündeki oturma eylemi, İsrail ve Mısır tarafından yıllardır Gazze’ye uygulanan ablukayı kırma girişiminin yeni bir parçasını oluşturuyor.

Amerikan haber ajansı AP, Hamas’ın yıllar içerisinde denediği, İsrail’le sınır ötesi savaşlar, Filistin lideri Mahmud Abbas’la uzlaşı girişimleri gibi diğer taktiklerin Gazze’deki ablukayı sona erdirmede başarılı olamadığı yorumunda bulundu.

Hamas sözcüsü Fevzi Barhum da protestoya yüksek katılım olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünkü eylemler, Gazze’de gelecek haftalarda planlanan protestolar serisinin ilkini oluşturuyor. Esas protestonun ise İsrail’in 70’inci kuruluş yıldönümü olan 15 Mayıs’ta yapılacağı belirtiliyor.

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