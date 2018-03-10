Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürdü. Ortalık savaş alanına dönerken paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kadını yere düşürdü.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
At kalabalıktan kurtulmak isterken etraftaki insanlar çığlıklar içinde kaçıştı.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra hayvan hakları aktivistleri atın gece kulübüne koyulmasına sert tepki gösterdi. Videonun yayılmasından sonra polisin soruşturma başlattığı belirtildi.
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