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Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürünce ortalık savaş alanına döndü.

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kaçmaya çalışırken üzerindeki kadını yere düşürdü. Ortalık savaş alanına dönerken paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Florida'da bikinili bir dansçı kadın gece kulübüne at üzerinde girdi. Kalabalıktan ürken at ani bir hareketle kadını yere düşürdü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

At kalabalıktan kurtulmak isterken etraftaki insanlar çığlıklar içinde kaçıştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra hayvan hakları aktivistleri atın gece kulübüne koyulmasına sert tepki gösterdi. Videonun yayılmasından sonra polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florida at

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