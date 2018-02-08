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Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 02:21 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de rejim yanlısı güçlerin, SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın "karargahına" saldırdığını açıkladı.

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esed yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi.

KARŞI SALDIRI DÜZENLENDİ

Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi. Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi” ifadesi yer aldı.

ORTA FIRAT VADİSİ

Açıklamada koalisyonun Orta Fırat vadisinde DEAŞ ile mücadeleye devam ettiği kaydedildi.

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ABD Esad TSK'nın Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor DEAŞ saldırı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yobaz çomarlar azcık beyin yorun esad pkk ve pyd ye saldırıyor..niye aynı safta değiliz..amerikanın taşeronluğunu niye yapıyoruz tayyibin koltuk savaşından başka bir şey değil bu..öso işid artığı illegal örgüt..
@cem3506 vay beyne bak be türkiyenin askerini 40 yıldır vuran terör örgütünü vuruyoruz. 15 günde 1000 tane terörist geberiyor koltuk savaşı diyor hep böyle koltuk savaşı olsa ülkemizde de terör bitse türkiye milli olsa.. 90 yıldır nerdeydiniz derler adama..
@vatansever_1982_uhife sen sahden 1000 tane öldürdüğünüze eminmisin.tsknın 30 yıldır arsıvlerınde öldürdüğü pkklı sayısı 7 mılyar olmus.dunya nufusuyla eş deger
@zafred eminim kardeş avrupanın dört bir yanından bağıran pkklıyı ypgliyi görünce içim içime sığmıyor daha çok daha hızlı diyorum tabiki bağırtmak için daha sırada 29 bin var onun ilerisinde vurulacaklar var ohoo...
“Ahçı bahçıvana, bahçıvan şöföre, şöför uşağa, “sonrası belli
Esad taraf değiştirdi bu güzel Topraklarında gözümüz olmadığını yeni anladı biz terörü istemiyoruz dedik defelarca yeni kafası dank etti.......
bombalayıp durun,ortada şehir mehir kalmadı
artık suriyenin stratejik olarak okunacağı kalmadı ve bu savaş suriye sınırını aşacak gibi ALLAH korusun
hiç inandırıcı gelmedi eminim bunda da bir illegal plan vardır.
eminim kardeş avrupanın dört bir yanından bağıran pkklıyı ypgliyi görünce içim içime sığmıyor daha çok daha hızlı diyorum tabiki bağırtmak için daha sırada 29 bin var onun ilerisi var ohoo...
nasıl memleket kimin kimi vurduğu belli değil
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