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Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

İngiltere’de kimliği açıklanmayan bir kadın hafta içi sabah saatlerinde uyandığında yatağının yanında yaklaşık bir metrelik bir kraliyet pitonuyla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.

Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...

RSPCA’yı (İngiliz Kraliyet Ailesi Hayvanlara Zulmün Önlenmesi Topluluğu) arayarak yardım isteyen kadın daha sonra evin içinde yılanı kaybetti.

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Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı olayda ve gelen Jill Sanders isimli bir hayvan koleksiyoneri pitonu koridorda yakalayarak hayvan hastanesine götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Yatak piton kraliyet

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