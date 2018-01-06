Geçen yıl 80 kişi donarak ölmüştü, bu yıl sıcaklık rekoru kırılıyor

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Macaristan'ın birçok noktasında hava sıcaklığının son 43 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 17,4 dereceye yükseldiği belirtildi.
Bugüne kadar yapılan ölçümlerde en yüksek sıcaklık oranının 1975 yılında Sopron kentinde 16,7 derece olarak ölçüldüğünü bugün ise ülkenin Somogy bölgesinde sıcaklığın 17,4 derece olarak kaydedildiği bildirildi.
GECE SICAKLIK REKORU DA KIRILDI
Gece sıcaklık rekorunun da kırıldığı belirtilen açıklamada, 1988 yılında Nagykanizsa kentinde 8,3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın dün gece Kaposvar kentinde 9,9 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.
Macaristan'da geçen yıl hava sıcaklığı 8 Ocak gecesi Peşte bölgesinde eksi 28,1 dereceyi görerek 1985 yılında ölçülen eksi 26,5 derece soğuk rekorunu geçtiği bildirmişti.
GEÇEN YIL 80 KİŞİ DONARAK ÖLMÜŞTÜ
Macar Sosyal Forumu ise soğuk hava dolayısıyla Macaristan genelinde geçen yıl 80 kişinin donarak hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Ümit Özdağ’dan ‘silahlı kamplar’ için flaş iddia: Nokta da verebiliriz
Tokat'ta art arda iki deprem! (AFAD-Son depremler)
Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu
Ortalık savaş alanına döndü! Liseliler birbirine girdi
Tunceli'deki CHP kongresinde Kılıçdaroğlu tartışması
Adıyaman sapığı yakalandı! 1 yıldır aranıyordu
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum