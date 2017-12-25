Geçen yıl kaçırılan Şii Suudi yargıcın cesedi bulundu

AFP

Suudi Arabistan'da, bir çiftliğe baskın düzenleyen polis geçen yıl kaçırılan yargıç Muhammed el-Cirani'nin cesedini buldu.

Şii azınlığa mensup yargıç Jirani, buna karşılık ülkedeki Şii muhalif hareketleri eleştiriyor ve dini liderlerini "İran'a fazla yakın olmakla" suçluyordu.

Suudi polisinin geçen hafta bastığını açıkladığı çiftlik, ülkenin Doğu Eyaleti'nde, yıllardır Şii azınlığın yoğun protesto gösterileri düzenlediği Awamiya kenti sınırları içinde.

Suudi Haber Ajansı, burada polis tarafından "terör suçlarından" arandığı söylenen Salman el-Faraj adlı kişiyle bir çatışma çıktığını yazdı. Çatışmada Faraj ile bir polis memurunun öldüğü de bildirildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, Salı günkü çatışma sonrası mekanda bulunan ceset üzerinde DNA testleri yapıldığını ve cesedin geçen yıl kaçırılan yargıç Cirani'ye ait olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Yargıç Cirani geçen yıl Aralık ayında Awamiya'daki evinden kaçırılmış, güvenlik güçleri olayla ilgili olarak üç kişinin gözaltına alındığını açıklamışlardı.