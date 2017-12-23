Gecenin karanlığı bu görüntüyle aydınlandı!

Kaliforniya’da bulunan Vandernberg Hava Üssü’nden dün fırlatılan Falcon-9 roketi tırmanışı sırasında Los Angeles semalarını aydınlattı. Roketin atılacağından habersiz olan kişiler tarafından endişe uyandıran gökyüzündeki ışıklar binlerce kişinin sosyal medyada hesabında paylaşım yapmasına neden oldu. Paylaşımlara yönelik olarak Space X firmasının sahibi Elon Musk Twitter hesabında “(Işıklar) Kuzey Kore yapımı Nükleer UFO” paylaşımını yaptı. Öte yandan, Space X roketi Iridium firmasına ait uyduyu yörüngeye yerleştirecek.
(İHA)
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