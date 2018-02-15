Geleceği gören televizyon dizileri

Peru'da bir tutuklu, uyuşturucu verdiği ikizini kendi yerine bırakarak hapishaneden kaçtı. Firari Alexander Delgado, 13 ayın ardından geçen Pazartesi yakalandı.

Bu durumun aynısı yıllar önce, dönemin ünlü Amerikan televizyon dizisi Arrasted Development'ta yaşanmıştı.

Jeffrey Tambor'ın canlandırdığı George Bluth karakteri, 2005 yılında yayınlanan bölümde, ikizine uyuşturucu vermiş ve yerine onu bırakarak cezaevinden kaçmıştı.

Peru'daki son olay, dizide işlenen ve gerçek hayatta da yaşanan ilk olay değil.

Ve sadece Arrested Development da değil. Daha birçok dizinin, "geleceği gördüğü" onlarca örnek var.

"Duvar öreceğim"

Arrested Development dizisi 7 yıl aradan sonra 2013'te yeniden yayınlanmaya başladığında, dizideki narsist emlak zengini George karakteri hapishaneden çıkmış ve ABD-Meksika sınırına duvar örmeye karar vermişti.

Bu kulağa tanıdık geliyor değil mi?

Donald Trump henüz o zaman ABD başkanlığı yarışına bile girmemişti ve ABD-Meksika sınırına duvar ördürme planlarını açıklamasına da daha 2 yıl vardı.

Yani Arrested Development'ın senaristleri, gelecekte yaşanabilecek olanlara dair isabetli bir tahmin daha yapmıştı.