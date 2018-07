Geleceğin Arkeologları Filistin’le İlgili Ne Bulacak?

Sansour’un, bu yaklaşım çerçevesinde ortaya çıkardığı dikkat çekici çalışmalarından olan Sci-fi triology A Space Exodus (2009), Nation Estate (2012) ve In The Future They Ate From Finest Porcelain (2015) adlı kısa filmlerden oluşuyor.

Filistinlerin travmasının 1948 Nakba’dan (14 Mayıs 1948’te İsrail’in kuruluşunun ilanından sonraki gün Filistinliler tarafından ‘Felaket Günü’ anlamındaki Nakba olarak adlandırılır) ayrı değerlendirilemeyeceğini belirten Sansour’un 3 kısa filminde de Filistin bayrağını, kültürüne dair öğeleri, bağımsız Filistin Devleti beklentisine dair göndermeleri görmek mümkün.

Sansour, üçlemenin ilk filmi olan “A Space Exodus”da kamera aya inen ilk Filistinli kadın olarak görünüyor.

İkinci film olan “In Nation Estate”te uzak gelecekte hala devam eden Filistin sorununu anlatan Sansour, “ikinci filmde vatandaşlık sorusu bütün Filistin toplumunun yerleştiği bir büyük gökdelenle ironik şekilde ortaya çıkıyor. Her bir Filistin kenti binanın farklı bir katı. İnsanlar kontrol noktalarından kaçınmak için asansörlerle seyahat edebiliyor. Sağladığı bütün konfora rağmen bina, İsrail’in (iki tarafı) ayıran duvarı ile çevrili bir başka kullanışlı hapishaneden fazlası değil” dedi.