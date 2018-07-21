Geleceğin Arkeologları Filistin’le İlgili Ne Bulacak?

Filistin sorunu, İsrail’in kuruluş tarihi olan 1948 yılından beri büyüyerek günümüze kadar ulaştı. Son olarak ABD’nin büyükelçiliğini İsrail’in başkenti olarak tanıdığı Kudüs’e taşımasının ardından yeni bir aşamaya geçen Filistin sorunu milyonlarca insanı doğrudan ilgilendiriyor.

İsrail’in kuruluş tarihi olan 1948’den bu yana toplu göçlere maruz kalan Filistinliler Lübnan, Suriye, Ürdün gibi ülkelerde birkaç nesildir mülteci-göçmen gibi statülerle yaşıyor.

Filistin dosyası dünya gündeminde çoğunlukla çatışmalarla, resmi açıklamalarla ve gösterilerle yer buluyor ancak Filistin kökenli sanatçılar da çalışmalarıyla soruna dikkat çekmeye çalışıyor.

Filistinli olan ve yıllar içinde büyüyen sorundan kendisi de etkilenen Larrissa Sansour o sanatçılardan biri.

Doğu Kudüs’te doğduğunu belirten ve Londra’da yaşayan Sansour, kendini multidisipliner görsel sanatlar sanatçısı olarak tanımlıyor. Film, fotoğraf ve heykelle de ilgilenen Sansour Londra, New York ve Kopenhag’da güzel sanatlar eğitimi aldığını kaydetti.