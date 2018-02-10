Gelecek için sürdürülebilir kentler

Hızlı nüfus artışı, devasa altyapı yatırımlarını da kaçınılmaz kılıyor.Bugün dünya genelinde yaklaşık 4 milyar insan kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM), 12 yıl sonra bu sayının 5,5 milyara çıkacağını tahmin ediyor. En fazla nüfus artışının, bugün nüfusu 5 milyonu geçmeyen orta büyüklükteki kentlerde meydana gelmesi bekleniyor. Peki, bu kentler kısa süre içinde bu kadar hızlı artışı kaldırabilir mi? Alman Kalkınma Politikası Enstitüsü (DIE) bünyesinde sosyolog ve şehircilik uzmanı olarak görev yapan Eva Dick, bu soruya kısa ve net bir yanıt veriyor: Hayır! Dick, bunun için şehir altyapılarının bugünden geleceğe hazırlanması gerektiğini, bunun ise iyi tasarlanmış master planlar ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarıyla mümkün olabileceğini vurguluyor. Bu yatırımlar çok sayıda yeni istihdam alanı açacak. Diğer yandan cazibesi artacak şehirlere çok daha fazla insan akın edecek ve nüfus daha da artacak. Peki ama tüm bunların finansmanı nasıl sağlanacak? Özelleştirmenin yan etkisi: Tekelleşme

Dortmund Teknik Üniversitesi'nden şehir plancılığı uzmanı Wolfgang Scholz, "Sermaye mevcut. İhtiyaç olan tek şey, yatırımcıya uzun vadade kâr getirecek projeler” diyor. Ancak Wolf şu noktanın da altını çiziyor: "Şehre bir su şebekesi sistemi döşeyip işleten şirket, daha sonra karşısında bir rakip çıkar diye endişe etmez. Bu şekilde tekelleşmenin de önünü açmış oluruz. 1990'lı yıllarda Dünya Bankası tarafından özellikle Afrika ve Asya'da desteklenen su projelerinde bunu açıkça gördük. Su tedarikinde liberalleşme, durumun daha da kötüleşmesine neden oldu. Benzer deneyimler, sanayileşme devrinde Avrupa'da da yaşanmıştı.” Yani sadece sermaye ve altyapı projelerini buluşturup gerisini serbest piyasa ekonomisinin işleyişine bırakmak çözüm değil. Buradaki anahtar sözcük "sürdürülebilirlik”. Sosyolog ve şehircilik uzmanı Eva Dick, "Sürdürülebilir bir şehir, her türlü sosyal, ekonomik ve ekolojik gereksinimleri karşılayabilir. Çünkü böyle bir şehirde verimlilik ve çevre koruma had safhadadır” şeklinde konuşuyor.

Bugün atmosferdeki zararlı gaz salınımlarının yaklaşık yüzde 75'inin müsebbibi şehirler. Ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 80'ine yakını şehirlerde elde ediliyor. Ancak şehirlerin doğal kaynak tüketimi de yine aynı oranda yüksek seyrediyor. Şehirleri sürdürülebilir kılmak uğruna hiçbir ülke, altyapıda modern teknoloji kullanımından fergat etmeye ise yanaşmıyor. Eva Dick, sürdürülebilirlik ile teknolojinin birbirinin zıddı olmadığını savunuyor: "Enformasyon ve iletişim teknolojileri, sürdürülebilir şehirlerin oluşturulmasına pekâlâ katkı sağlayabilir.” Akıllı şehirler kuruluyor Bugün dünya çapında, yüksek teknolojinin en üst seviyede olduğu "akıllı şehirler” (smart cities) planlanıyor. Örneğin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ekim 2016'da yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısında dünyanın en modern şehri Neom'un kurulacağını duyurdu. Bir nevi "şehir devleti” olarak tasarlanan bu yeni yerleşim biriminin kendi kanunları ve vergi sistemi olacak. Kadınlar ise çarşafsız ve erkek refakatçi zorunluluğu olmadan dışarı çıkabiliecek. İyi eğitim görmüş kadın ve erkekleri için cazibe merkezi olması amaçlanan Neom'da ağır işçilik gerektiren ya da fazla itibarlı olmayan işlerin ise robotlar tarafından üstlenilmesi panlanıyor. Şehrin tümüyle bir "dijital ağ” tarafından sarılması öngörülüyor. Henüz proje aşamasındaki kentin inşaasına 2025 yılında başlanması planlanıyor.