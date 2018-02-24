Gemilerdeki özel güvenliğe korsanları vurma izni

Hollanda parlamentosu, Somali açıkları ve Aden körfezi başta olmak üzere, ticaret filoları için tehlikeli olan bölgelerde, gemilerdeki özel güvenliğe deniz korsanlarını vurma izni veren yasa önerisini kabul etti.

Armatörler tarafından uzun süredir çıkarılması istenen düzenleme, iktidarın küçük ortağı Hıristiyan Birliği'nin (CU) desteği ile kabul edildi.

Özellikle Somali açıkları ve Aden Körfezi'nde geçmişte bir çok geminin kaçırılması ya da korsanlar tarafından taciz edilmesi Hollandalı armatörleri endişelendiriyordu.

Ticaret gemilerinin, korsan tehlikesi olan bölgelerde Hollanda Kraliyet Donanması veya Avrupa Birliği (AB) korsanlıkla mücadele birimlerinden yardım istemesi gerekiyor.

Ancak deniz ticareti ile uğraşan kesimlere göre bu her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle denizciler, güç kullanma izni olan özel güvenlik görevlilerine izin verilmesini istiyordu.

Yeni yasa ile artık bu mümkün. Üniformalı ve üzerlerinde vücut kamerası bulunan özel güvenlik güçleri, gemilere saldıran korsanlara ateş edebilecek.