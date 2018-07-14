Genç hissedin, beyniniz genç kalsın

Söz konusu tedavide; Türkçe'de kangal balığı, İngilizce'de ise "doktor balık" olarak bilinen Garra rufa balığı kullanılıyor. Balık, ayaklarınızdaki ölü deriyi kemiriyor. On yıl kadar önce epey bir meşhur olan balık pedikürü, bazı hijyen çekincelerine rağmen bugün hâlâ oldukça popüler. Ayaklarınızı içine soktuğunuz sıcak suyla dolu leğen, tahmin edersiniz ki daha önceden onlarca kez kullanılmış oluyor. Bu, balıklar için de geçerli. Hastadan hastaya, müşteriden müşteriye… Aynı leğen, aynı balık. Bu hizmeti sunan birçok spa salonunda çeşitli mantarlar ve hastalık yapan bakteriler bulundu. Bunun ötesinde, JAMA adlı dermatoloji dergisinin yayımladığı yeni bir rapora göre, ayak tırnaklarınız bir balık pedikürünün ardından artık uzamayabilir! Görünen o ki bu, 20 yaşındaki bir kadının başına gelmiş. Balık pedikürü yaptıran kadının altı ay boyunca tırnakları çok yavaş uzamış. Bilim insanları, balıkların tırnak plağının uzamasının geçici olarak durmasına neden olduğu görüşünde. Buna tıp dünyasında Onychomadesis adı veriliyor.

Sözün özü, balık pedikürü yaptırmayı düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün! Genç hissetmek beyni genç tutar Biyolojik yaşından daha genç hisseden insanların beyinlerinin yaşlanma belirtilerinin daha az olduğu ortaya çıktı. Koreli araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisini kullanmak suretiyle yaptıkları araştırmada, yaşları 59 ile 84 arasında değişen 68 sağlıklı insanı incelemeye aldı ve onlara bazı sorular sordu. Araştırmanın sonuçları, kendisini daha genç hissettiğini ve sağlıklı olduklarını söyleyen insanların hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar elde ettiklerini ve daha az depresyon belirtisi gösterdiklerini ortaya koydu. Kısacası, kendini genç hisseden insanların beyinleri genç bir insanın beyninin yapısal niteliklerine sahip oluyor. Seul Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Jeanyung Chey, "Eğer gerçek yaşınızdan daha yaşlı hissediyorsanız; bu, beyin yaşlanmasına katkı sağlayabilecek yaşam tarzınızı, alışkanlıklarınızı ve aktivitelerinizi gözden geçirmeniz ve beyin sağlığınız için önlemler almanız gerektiğinin göstergesi olabilir" diyor.