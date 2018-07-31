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Genç kadını herkesin ortasında yumrukladı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

Bir adımın genç bir kadını yumruklayarak yere yığdığı görüntüler İngiltere'de gündem yarattı. Sosyal medyadan saldırgan adama tepki yağıyor!

Korkunç olay İngiltere'de bir gece kulübünün önünde meydana geldi.

Kimliği açıklanmayan bir adam ve kadın kulübün önünde sabah üç sularında kavga etmeye başladılar. Kavganın alevlendiği bir sırada adam kadının yüzüne yumruk attı.

Kızın arkadaşları çığlık çığlığa kaçışırken kız ilk yumrukta yıkılmadı.

Ancak adam kadının suratına ikinci kez yumruk atınca genç kadın yere yığıldı ve bilinci kapandı.

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İnternette kısa sürede viral olan video nedeniyle saldırgan adama adeta tepki yağdı.

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saldırgan kadın ingiltere Yumruk sosyal medya

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