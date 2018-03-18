HABER

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Tayland'ın gözde turistik şehirlerinden Chiang Mai'yi ziyaret eden ABD'li turist kadın bir anda üzerine zıplayan maymunun taciziyle şaşkına döndü. Bluzunu açan maymun kadının göğüslerinin görünmesine neden oldu.

Genç kadını şoke eden maymun tacizi!

Los Angeles'tan Tayland'a tatile gelen Brittany Bowman'ın üzerine bölgede bol bulunan makaklardan birinin atlamasıyla ilginç anların yaşandı.

Genç kadının bluzunu açan maymun karşısında çığlık atan Brittany Bowman maymundan kolay kolay kurtulamadı.

Çığlıkların kahkahaya dönüştüğü olay anı genç kadının arkadaşları tarafından görüntülendi.

genc-kadin-maymun-soku

genc-kadin-maymun-soku2

Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maymun TAYLAND Chiang Mai

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Afrin'de kontrol sağlandı! TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
memişleri ısırmak istemiş hayvan
Maymun'u,arkadaşlarından biri salmış olabilir kadının üzerine!:)
Diğer Haberler
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

ABD Senatosu Adalet Komisyonu'na 'acil toplantı' çağrısı!

Rehine krizi: Çok sayıda kişiyi kaçırdılar

Rehine krizi: Çok sayıda kişiyi kaçırdılar

Mahkemeye gitti, 'sen ölüsün' dediler!

Mahkemeye gitti, 'sen ölüsün' dediler!

Trump bunu beklemiyordu! Çok ağır suçlamalar

Trump bunu beklemiyordu! Çok ağır suçlamalar

Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava

Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.