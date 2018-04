Gençler Hala Martin Luther King’den İlham Alıyor

Bence Dr. King, bu yürüyüşe katılan gençleri görse çok cesaretlenirdi. Çok ırklı bir birlik görürdü. Gençlerin kendi kişisel ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp daha iyi bir toplum için bu topluluk duygusunu kucakladıklarını görürdü. Son kitabı Where Do We Go From Here, Buradan Nereye Gidiyoruz’da bu topluma sevgili toplum diye hitap ediyordu,” diyor.

Öğrenci Quintez Brown, “İlkokulda Martin Luther King’i öğrenirsiniz. Irkçılığı nasıl sona erdirdiğini, nasıl barış yanlısı bir insan olduğunu. Ben bu yaz Radical King, Radikal Kral diye bir kitap okudum, Luther King’in konuşmalarından oluşuyor. Onu okuyarak ve konuşmalarını ezberleyerek ne kadar bilgili ve önemli biri olduğunu görüyor, değişim ve sevgiyle ilgili görüşlerini anlıyorsunuz.

Martin Luther King sevginin ve şiddet içermeyen doğrudan eylemin ne olduğunu, bunun onun için ne kadar etkili şekilde işlediğini görmeme yardım etti. Oy Kullanma ve Medeni Hakları Koruma yasalarının çıkmasını sağladı. Bugünkü yürüyüş de King’in şiddet içermeyen doğrudan eylem stratejisinin bir örneği. Biz burada ulusun başkentinde gerilimi arttırıyoruz. Burada çatışma ve ulusta bir rahatsızlık hissi yaratıyoruz. Farkındalık yaratmak için burdayız çünkü şiddet kullanmak zorunda değiliz. Tek yapmamız gereken sesimizi yükseltmek ve ulusun ahlakına seslenmek; böylece değişimi sağlayabiliriz. Martin Luther King bunu farketmemi sağladı. Bu yüzden buradayım,” şeklinde konuşuyor.