Gençler Hala Martin Luther King’den İlham Alıyor

Medeni haklar mücadelesinin öncüsü Martin Luther King’in öldürülmesinin üzerinden tam 50 yıl geçti. King’in mücadelesi sırasında uyguladığı şiddet içermeyen yöntemler birçoklarına ilham verdi. Amerikan tarihinin en önemli isimlerinden King’in mirası özellikle gençler arasında hala yaşıyor. Howard Üniversitesi'nden Doktor Gregory Carr, "Martin Luther King’in hayatının en önemli anı olarak hangisini düşündüğünü hayal edin. Birçoğumuz bunun Lincoln Anıtı’nın merdivenlerinde 1963 yılı Ağustos ayında Washington Yürüyüşü sırasında yaptığı konuşma olduğunu düşünüyoruz. Bence hayatının en önemli anı eşini kaybetmesinden bir gece önce Memphis’teki Mason tapınağında yaptığı konuşma olabilir. Şöyle demişti: ‘Herkes gibi ben de uzun bir hayat yaşamak isterim. Ama şimdi Tanrı’nın rızası neyse o olsun diyorum. Dağların zirvesine çıktım ve aşağı baktım. Seninle oraya gelemeyebilirim ama biliyorum ki biz insanlık olarak bir gün vadedilmiş topraklara varacağız. Bu bir kehanet anı. Önünde yaşayacağı sadece birkaç saat kalmış. Sanki ileriye, kendi ölümüne bakıyor gibi, bu neredeyse doğaüstü bir şey. Bence hayatının en önemli anı bu olmalı çünkü onun ruh halini anlamak için çırpınan sevenlerinin akıllarında ve kalplerinde kendi fiziksel sonunu bile gördüğü o an tekrar tekrar oynuyor.

Bence Dr. King, bu yürüyüşe katılan gençleri görse çok cesaretlenirdi. Çok ırklı bir birlik görürdü. Gençlerin kendi kişisel ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp daha iyi bir toplum için bu topluluk duygusunu kucakladıklarını görürdü. Son kitabı Where Do We Go From Here, Buradan Nereye Gidiyoruz’da bu topluma sevgili toplum diye hitap ediyordu,” diyor. Öğrenci Quintez Brown, “İlkokulda Martin Luther King’i öğrenirsiniz. Irkçılığı nasıl sona erdirdiğini, nasıl barış yanlısı bir insan olduğunu. Ben bu yaz Radical King, Radikal Kral diye bir kitap okudum, Luther King’in konuşmalarından oluşuyor. Onu okuyarak ve konuşmalarını ezberleyerek ne kadar bilgili ve önemli biri olduğunu görüyor, değişim ve sevgiyle ilgili görüşlerini anlıyorsunuz. Martin Luther King sevginin ve şiddet içermeyen doğrudan eylemin ne olduğunu, bunun onun için ne kadar etkili şekilde işlediğini görmeme yardım etti. Oy Kullanma ve Medeni Hakları Koruma yasalarının çıkmasını sağladı. Bugünkü yürüyüş de King’in şiddet içermeyen doğrudan eylem stratejisinin bir örneği. Biz burada ulusun başkentinde gerilimi arttırıyoruz. Burada çatışma ve ulusta bir rahatsızlık hissi yaratıyoruz. Farkındalık yaratmak için burdayız çünkü şiddet kullanmak zorunda değiliz. Tek yapmamız gereken sesimizi yükseltmek ve ulusun ahlakına seslenmek; böylece değişimi sağlayabiliriz. Martin Luther King bunu farketmemi sağladı. Bu yüzden buradayım,” şeklinde konuşuyor.