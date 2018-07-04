Gençler Neden Trump’ı Destekliyor?

Cupp, ilk başlarda adaylığına çok sıcak bakmadığı Trump’ın başkan olarak yaptığı icraatlardan memnun. Cupp, 2020’de kesinlikle Donald Trump’a oy vereceğini söylüyor.

Ohio’daki Akron Üniversitesi’nden 21 yaşındaki Rylee Cupp ve Virginia’dan 19 yaşındaki Nick Long’un görüşleri de bu anketi doğrular nitelikte.

Seçimlerden sonra yapılan bütün anketler, ülkedeki beyaz erkeklerin Trump’ın temel destekçisi olmaya devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Public Religion Research Institute adlı tarafsız bir örgütün Amerika genelinde yaptığı kamuoyu araştırması, 15-24 yaş arasındaki genç beyaz erkeklerin yüzde 40’tan fazlasının Trump’tan memnun olduğunu ortaya koydu.

Seçimlerden sonra yapılan bütün anketler, ülkedeki beyaz erkeklerin Trump’ın temel destekçisi olmaya devam ettiğini gösteriyor. Geçen aylarda Public Religion Research Institute adlı tarafsız bir kuruluşun yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, 15-24 yaş arasındaki genç beyaz erkeklerin yüzde 40’tan fazlası, Trump’tan memnun

Virginia’daki James Madison Üniversitesi’nde öğrenci olan Long ise, 2016 seçimlerinde “kötünün iyisi” olarak gördüğü Trump’a oy vermiş.

Kendisini ılımlı bir muhafazakar olarak tanımlayan Long, siyasi geçmişi olmayan Trump’ın partizanlığı bir kenara bırakıp, ülkesi için çalışacağını düşünerek Trump’ı desteklemiş.

Long “Bunu başardığını söylemiyorum, ama ona oy verirken bunu düşündüm” diyor.

Ankete katılan gençlerin yüzde 72’si, Başkan Trump hakkında olumsuz görüşlere sahip. Bu da, gençlerin Trump’a anne babalarına göre daha az destek verdiğini bir kez daha doğruluyor.

Ancak Ohio’nun Cleveland kentinde büyüyen ve Cupp gibi Akron Üniversitesi’nde öğrenci olan 20 yaşındaki Oliver Lake gibi Trump’a bağlılığını sürdüren gençler de var.

Trump’ın sağcı kesimi temsil ettiğini düşünen Lake, “Özellikle bizim gibi sağcıları, muhafazakarları savunacak” diyor.

Araştırma, ayrıca, 15-24 yaş arasındaki beyaz gençlerin “ters ayrımcılığı” en az azınlıkların maruz kaldığı ayrımcılık kadar ciddi bir sorun olarak gördüğünü ortaya koydu.