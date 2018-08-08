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Genelevler sokağına zorunlu temizlik molaları geliyor

08.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü Kırmızı Fener Sokağı'ndaki (Red Light District) turist yoğunluğunu azaltmak için yeni kurallar geliyor.

Genelevler sokağına zorunlu temizlik molaları geliyor

Belediye Meclisi'nin yaptığı açıklamaya göre, alınacak önlemlerden biri yoğunluğu azaltmak için zorunlu temizlik molaları vermek olacak.

Aşırı yoğunluk halinde ise Red Light bölgesindeki sokaklar turistlere kapatılacak.

Açıklama, Amsterdam'ın kamu denetçisi Arre Zuurmond'un, kentte geceleri adeta 'orman kanunlarının' geçerli olduğunu ve polislerin suç ile şiddet olaylarına müdahale etmekte zorlandıklarını açıklamasından bir hafta sonra geldi.

Açıklamada, "Halihazırda varolan önlemlerin haricinde, Amsterdam bundan sonra kent merkezindeki yoğunluğu azaltmak ve Wallen'a ulaşımı kolaylaştırmak için ek önlemler alacak" denildi.

Wallen, kentin merkezindeki genelevleriyle ünlü Red Light bölgesine verilen isim.

Yapılan açıklamada, "Sokaklara çok fazla çöp atılıyor. Bu nedenle bazı sokaklar için temizlik molaları getiriliyor" denildi.

Turist yoğunluğuna göre gerektiği halde bu sokaklara girişlerin engelleneceği de belirtildi.

Eğer yoğunluk kırmızı renk düzeyine çıkarsa, belediye ekiplerinin yönlendirilerek, gerektiği halde sokakların turistlere kapatılacağı ifade edildi.

Amsterdam'da turist yoğunluğu yeşil, turuncu ve kırmızı renklerle tanımlanıyor.

Son yıllarda Amsterdam'ın Red Light bölgesinde turist sayısı arttı.

Kentte Nisan ayında hayata geçirilen uygulama ile 20 kişiden fazla olan tur gruplarının, genelevler bölgesine girişi yasaklanmıştı.

Rehberler, 5 kişiden fazla olan turist gruplarını gezdirebilmek için izin belgesi almak zorundalar.

Amsterdam'ı her yıl 18 milyon turist ziyaret ediyor. Bu sayı, Hollanda'nın toplam nüfusundan fazla.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aslında Türkiyedede genel evlerini canlandırmak gerek. yoksa bu sapıkları, tecavüzcüleri , apart zinalarını, hayvanlar ile ilişkileri, sapkın iliişkileri ve zinayı takibe alabilmek için uygun mekanlar bunlar.
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