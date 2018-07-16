HABER

Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlanması ne anlama geliyor?

16.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı.

Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlanması ne anlama geliyor?

Uzmanlar, tam bir demokratikleşme için güvenlik konularında parlamento gözetimi sağlanması gerektiği görüşünde.Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanması ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşturulmasına dönük cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleşti. Kararnamede, genelkurmay başkanlığı ile kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarının milli savunma bakanlığına bağlı olduğu belirtilirken, cumhurbaşkanının gerekli gördüğü durumda genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanlarından doğrudan bilgi alabileceği ve bunlara doğrudan emir verebileceği belirtildi. Peki, hükümetin “Sivil-asker ilişkilerinde yeni bir açılıma gidiliyor, güvenlik konularında daha hızlı ve etkin karar alınmasının yolu açılıyor” diye savunduğu bu düzenleme ne anlama geliyor? Türkiye’de sivil-asker ilişkilerinde demokratikleşmeden söz etmek mümkün mü?

"Devrim diye niteleyebiliriz ama…”

Güvenlik uzmanı, stratejist Metin Gürcan DW Türkçe’nin sorularını yanıtlarken, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’de yeni bir düzenlemenin ortaya konulduğunu, genelkurmay başkanı ile milli savunma bakanı olarak iki başlılık gösteren yapının ortadan kaldırıldığını söylüyor. “Bu düzenleme Genelkurmay ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birbiri içinde zamanla eriyeceği düşüncesiyle yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı zamanla koordinatör, sorun çözücü, konsept geliştirici bir yapıca dönüşecek” diyen Gürcan, yeni yapıda ‘rütbe esaslı bakış açısından’, ‘makam esaslı bakış açısına’ geçileceğinin işaretlerinin verildiğini anlatıyor. Gürcan, “Sistem; bunu içinde hazmederken elbette krizler de olacak ancak bunu devrim diye niteleyebiliriz. Türkiye’de stratejik bir kültür değişikliği gündeme gelmiştir” yorumu yapıyor.

Gürcan, tüm dünyada genelkurmay başkanlıklarının ‘personel yönetimi, istihbarat, operasyonel faaliyetler ve lojistik akış’ açısından bütünüyle sivil bir kurum olan milli savunma bakanlıklarına bağlanmasının ‘demokratik sivil kontrol’ açısından bir norm kabul edildiğine vurgu yapıyor. Gürcan’a göre Türkiye’de de böylesi bir düzenlemeye gidilerek “bir anomali” düzeltilmiş oldu. Ancak sisteme ilişkin bazı kilit soruların da sorulması gerektiğini anlatan Gürcan, “Cumhurbaşkanı ile milli savunma bakanı, bakan ile yeni genelkurmay başkanı, bakan ile kuvvet komutanları arasında uyum sağlanmış görünüyor. Burada kişisel, çok da kurumsallaşamamış bir yapıdan bahsediyoruz” derken, bu kritik görevlere başkalarının gelmeleri durumunda böylesi bir ahengin sağlanıp sağlanmayacağının sorgulanması gerektiği uyarısında bulunuyor. Gürcan, “Sivillerin askerlerin uzmanlığına, askerlerin de sivillerin makamına saygı göstermesi tam olarak sağlanabilecek mi? Bunları henüz bilmiyoruz” sorusunu yöneltiyor.

“Parlamentonun gözetim ve denetimi olacak mı?”

Gürcan, Türkiye’ye ilişkin yanıtlanması gereken bir başka kritik soru dizesi daha olduğunu söylüyor. Gürcan “Parlamento ile milli savunma bakanlığı arasındaki ilişki nasıl olacak, güvenlik konusunda daha hızlı ve etkin karar alınabileceği söyleniyor" diyor ama yanlış bir karar alınması ihtimaline dikkat çekiyor. Gürcan, güvenlik kararlarının parlamento tarafından gözetim ve denetiminin sağlanmadığı sürece asker-sivil ilişkilerinde tam anlamıyla bir demokratikleşmeden söz etmenin mümkün olmadığını dile getiriyor. Gürcan, parlamento denetiminin de demokratikleşme açısından birinci aşama olacağını, bu denetimin sivil toplum, akademi ve medyanın yanısıra bütçe üzerinden Sayıştay tarafından da yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Gürcan “İşte bu nedenlerle getirilen yeni düzenlemenin takipçisi olacağız. Bu sivilleşme bir demokratikleşmeye evrilecek mi hep birlikte göreceğiz” diyor.

“Nasıl iş yapacaklar”

Güvenlik uzmanı, stratejist Nihat Ali Özcan da yeni düzenlemenin birçok soruyu beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Özcan, düzenlemeye ilişkin DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken, “Kuvvet komutanları Genelkurmay’a değil de, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olacak. Genelkurmay’ın fonksiyonu ne olacak” diye soruyor. Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği durumda kuvvet komutanlarına emir verebileceğini hatırlatırken de, "Bu emirin icrası nasıl yerine gelecek” sorusunu gündeme getiriyor. "Sistemin nasıl bir hiyerarşik yapı öngördüğünü, kararların nasıl denetleneceğini, nasıl bir iş yapma biçimi geliştirileceğini bilmiyoruz” diyen Özcan, yeni düzenlemenin sivil-asker ilişkileri açısından bir açılım olarak değerlendirilebileceğini ancak buna demokratikleşme demenin ‘erken olduğu’nu dile getiriyor.

Özcan, Türkiye’de ‘devletin yeniden yapılandırıldığını, tartışmalı asker-sivil ilişkilerinde yeni bir sayfa’ açıldığını belirtirken, mevcut güvenlik ortamının daha fazla asker-sivil işbirliğini gerektirdiğine de dikkat çekiyor. Özcan, “Siviller askerlerin dünyasını, değerlerini anlamalı, askerler de güvenliğin askerlikten öte uzmanlık olduğunu kavramalı. Yeni sistemin yerine oturup, oturmayacağını zaman içinde daha iyi anlayacağız” diyor.

Parlamento ile ilişki henüz belirlenmedi

Ağustos 2016’da OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle Genelkurmay Başkanı’nın görev ve yetkileri yeniden düzenlenmişti. Düzenlemeyle cumhurbaşkanının önceki dönemlerdeki gibi genelkurmay başkanını kara, hava, deniz komutanları arasından değil de, herhangi bir orgeneral veya oramiral arasından atayabileceği belirtilmişti. Aynı düzenlemelerde kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarının her durumda Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandığı duyurulmuştu. Genelkurmay Başkanlığı’nın ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ uyarınca Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasıyla bu durumda bir değişiklik olmadı. Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve yetkileriyle ilgili yeni düzenlemede bakan siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini yürütecek. Bakan, ayrıca, TSK’nın, cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde genelkurmay başkanlığınca belirlenecek ana programlara göre asker alma hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarikini, savaş sanayi hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, inşaat, emlak ile iskan hizmetlerini de yerine getirecek.
Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleri de Milli Savunma Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlığın parlamento ile ilişkilerinin nasıl olacağına ilişkin düzenlemeler bütün ayrıntıları ile henüz netleşmedi. Milli Savunma Bakanlığı, mevcut sistemde diğer bakanlıklar gibi Sayıştay denetimine tabiydi, yeni sistemde bu denetimin ayrıntılarının ne olacağı ise merak konusu.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Irak'ta Protestolar SürüyorIrak'ta Protestolar Sürüyor
Helsinki Sokakları Trump Karşıtı Göstericilerle DolduHelsinki Sokakları Trump Karşıtı Göstericilerle Doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Bedelli askerlikle ilgili son dakika bilgileri: Yaş 26, ücret 20 bin lira kulisi

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

İlginizi Çekebilir

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

Fantezinin sonu feci bitti! En yakın arkadaşını yatağa bağladı, sonrası korkunç...

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

Trump-Putin görüşmesinde gerginlik! Üstüne atladılar

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin görüşmesinin ardından önemli mesajlar

Helsinki'deki tarihi Trump-Putin görüşmesinin ardından önemli mesajlar

ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü

ABD’nin İran'la ilgili bir cümlesi petrol fiyatlarını sert düşürdü

Tarihi zirve sonrası Trump'tan ilk açıklama: Çok iyi bir başlangıç

Tarihi zirve sonrası Trump'tan ilk açıklama: Çok iyi bir başlangıç

Neden dünyada hiçbir ülkenin bayrağında mor renk yok?

Neden dünyada hiçbir ülkenin bayrağında mor renk yok?

Güzel makyöz otel odasına gördüğü şey yüzünden cehenemi yaşadı!

Güzel makyöz otel odasına gördüğü şey yüzünden cehenemi yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.