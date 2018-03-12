Genler de empati kurmakta rol oynuyor

Empati insanlarla yakın ilişkiler kurmamızı sağlıyor ve iş ya da eğlence ortamları gibi çeşitli durumlarda nasıl davrandığımızı etkiliyor.

Şimdi bilim insanları empatinin sadece yetişme tarzı ya da hayat deneyimleriyle değil biraz da kalıtım yoluyla geçtiğini söylüyor.

Translational Psychiatry isimli bilimsel dergide yayımlanan ve 46 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre genler ne kadar empatik olduğumuzu belirleyebiliyor.

Empati ilişkilerimizde önemli rol oynuyor. Bu sayede insanların duygularını tanıyabiliyor ve buna göre yanıt verebiliyoruz. Örneğin biri üzgünken onu avutmaya çalışmak gibi.

Empatinin çocuklukta gelişmeye başlayan ve hayat deneyimleri sonucu elde ettiğimiz bir yetenek olduğu düşünülüyordu.

Ancak bu araştırma empatinin genlere kadar uzandığını söylüyor.

Deneylere katılan kişilerin bazı soruları yoluyla "Empati Katsayıları" belirlendi ve DNA testleri için tükürük örnekleri alındı.

Bilim insanları daha sonra genler arasındaki farklara bakarak neden bazılarımızın diğerlerinden daha empatik olduğunu inceledi.