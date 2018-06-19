HABER

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

Spekülatör ve milyarder iş adamı George Soros, Balkanlar'daki Türkiye-Rusya-Çin etkisinin kırılması için ABD ve AB'yi 'göreve çağıran' bir makale yayımladı. Soros, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise "varlığını her devlette hissettiriyor" dedi.

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

ABD'li milyarder spekülatör George Soros ile oğlu Alexander Soros, Makedonya'nın ismiyle ilgili Atina ile Üsküp arasında imzalanan anlaşmaya dair bir makale kaleme aldı.
Baba-oğul Soros, Açık Toplum Vakıfları'nın üst düzey yetkilileri sıfatıyla New York Times gazetesinde yayımladıkları makalede Türkiye ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi.

"ERDOĞAN VARLIĞINI HER DEVLETTE HİSSETTİRİYOR"

''Balkanlarda Avrupa'yı istikrarlılaştırmak için bir şans' başlıklı makalede, trans-Atlantik ittifakında birliğin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en düşük noktaya gerilediği ve her ulusal genel seçimde Avrupa Birliği'nin birliğine meydan okunduğuna dikkat çekildi.

''ABD ile Avrupa, bölgedeki tek oyuncular değil. Rusya çıkarları tehdit edilirse, hele de potansiyel NATO üyeliği sözkonusuysa müdahale edeceğini net biçimde gösterdi. Karadağ'da 2016'daki başarısız darbe girişiminde bunu yaptı'' iddiasında bulunan baba-oğul Soros, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan varlığını her devlette hissettiriyor'' dedi.

'ÇİN EN BÜYÜK YATIRIMCILARDAN'

Balkanları Kuşak-Yol projesinin Avrupa'ya giriş npktası yapmak isteyen Çin'in bölgedeki en büyük yatırımcılardan biri olduğunu aktaran Soroslar, bu eğilimlere karşı kararlı bir tepki koymak gerektiği, ama bunun kolay olmayacağını dile getirdi. Bu çabada AB'nin önündeki engellerden biri olarak 'Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığını' da saydı.

'BALKANLAR SERBEST TİCARET BÖLGESİ' ÖNERİSİ

AB'nin Balkan ülkelerini tek tek değil, hepsinin birden AB müktesebatına uyumlu hale gelmesi süreci sonucunda tek bir birim olarak içine almasını öneren Soroslar, böylece birlik içinde küçük bir birlik oluşturacak Balkan ülkeleri arasında tarihi anlaşmazlık ve rekabetin dirilmesinin önüne geçileceğini savundu.

'ESKİ YUGOSLAVYA'NIN YENİDEN CANLANMASI DEĞİL'

Balkanlardaki bu olası ekonomik birliğin eski Yugoslavya'nın dirilişi olmayacağı, ancak ABD ile Avrupa'nın ateşli destekçileri haline gelmesine ihtiyaç duyacağı tezlerini işleyen ikili, ''Bu, başta, AB'ye koşut olarak, serbest ticaret, malların ve insanların serbest dolaşımı sayesinde meydana gelen gevşek bir devletler birliği olacak. Artan refah ve uyumlu birlikte yaşama, bu devletleri, Pekin, Ankara ya da Moskova'nın ekonomik-diplomatik ve askeri etkisine daha az açık hale getirecek'' dedi.

'RUSYA, ÇİN VE TÜRKİYE'NİN NÜFUZUNA GİRERLER'

Bunun gerçekleşmesi için bir şey yapılmamasının korkunç sonuçları olacağını öne süren Soroslar, makaleyi şöyle noktaladı:

''Batılı güçler, Balkan ülkelerini, yerel işbirliği ve nihayetinde Avrupa Birliği'ne giden yolda tutmayı başaramazsa; bu devletler Rusya, Türkiye ve Çin'in nüfuz alanlarına itilecek ve muhtemelen bunların arasında bölünecektir. Yani Balkanlar bir kez daha Balkanlaştırılacaktır.''

PARTNERBu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...Bu uygulamalara dikkat edin! Telefonunuzu yiyip bitiriyor...
AB yargısından Le Pen'e 300 bin euro cezaAB yargısından Le Pen'e 300 bin euro ceza
Audi CEO'su Stadler'e zorunlu izinAudi CEO'su Stadler'e zorunlu izin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
George Soros Alexander Soros ABD AB Avrupa cumhurbaşkanı erdoğan uyarı Balkanlar

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 29 yorum
İnce'ye kapak olsun.
kapak derken? Rusya, Çin diyor Türkiye demiyor farkettin mi Tayyip diyor kime kapak olacak yakında anlarsın
OYLAR DÜŞTÜ akpyi rte GETİRENLER BAŞLADI KARŞIYMIŞ GİBİ YAPMAYA
@cellcuk1903 bu insanlar hiç birşeyden korkmaz beyin özürlü,dünyanın gözünün içine baka baka söylerler yapacakları işi,erdoğan gibi bir lider bunların işine gelmez.
sılah tuccarları erdoganın yaptıklarından rahatsız
her ülkenin başına bir adam getirdiniz sonra getirdiğiniz adamı sıkıştırıp diktatörlüğe yönelttiniz ondan sonra o ülkenin bunalan halklarına size demokrasi getireyim mi sizi bu diktatörden kurtarayım mı o deyip yıktınız. Türkiye Suriye Irak Libya olmayacak 24 temmuzda ya ince ya akşener diyeceğiz.
@zerdali12 sendemi trolsün :D bi bitmediniz arkadaş daha seçim ne zaman onu bilmiyosun :) elinize sanki bir sürü k.adı şifre vermişler gir her yere yorum at diyolar
Boşuna Erdoğan gitsin istemiyorlar.Her şeye laf söyleyen burnunu sokan bir çıkıntıyı istemezler tabi.
demirtaş gibi olursan çıkıntı olmazsın gözünü aç söylemleriyle bu güne kadar yediğimiz kazıkları anlatıyor ve bunları çıkarttığımız için gavur her boku yiyor çünkü onlarda insanlık yok kanun var sıkıysa uyma
Bu demek oluyorki Türkiye doğru yolda ..
gelde bunu bizim solaklara anlat...
GEORGE SOROS BUNU SEN DAHİL TÜM DUNYA ANLADI VE GÖRDÜ.AMMA LAKİN TÜRKİYEDEKİ BAZILARIININ KULAĞI SAĞIR VE GÖZLERİ KÖR NE HİKMETSE.
seçim zamanı geldi ya şişirin erdoğanı.
bir bay Ke MAL ve avaneleri anlayamadı
dis gucler birini kotuluyorsa o kisi iktidardir!! bunun hesabini yapamayacak kadar bilincsizmi sizce bu soz sahipleri? bir nevi secim icin destek vermisler.!!!
Her seçimde olduğu gibi seçim yardımına koşmuşlar, erdoğan da aynı küresel şebekenin üyesi
avrupa aklımızla dalga geçip ters köşe yapma gayretinde ama “one munite” olayı gibi olmayacak bu sefer bu millet yemez..! TAMAM
Soros bunu dediyse demek istediği asıl şudur herkes oyunu akp ye versin.Bu bir algı yönetimidir.TÜRK MİLLETİ bunu görecek kadar akıllıdır.
Tam seçim haftası batıyı ne uyaracakmış, batı "uyarılınca" ne olacakmış. Seçim haftası kendi çapında Ankara'daki adamına oy desteği veriyor. Geçen ay dolar fırlayınca bizim kaybettiğimiz bütün para, bunun gibi döviz spekülatörlerinin cebine girdi.
Gelde anlat bizim muhalif Mallara.
onlar anldı nasıl bir liderimiz var biz anlamdık kimse ümide kapılmasın reis gene tek iktidar ümid edriyorum
Dünya bile anladı içimizdeki soroslar anlamadı!
Hristiyan ve yahudi dünyası birşey için KÖTÜ diyorsa mutlaka *iyidir*. eğer İYİ diyorsa mutlaka *kötüdür*. bu çoğunlukla böyledir. Çünkü onlar hiçbir zaman Müslüman Türkiye'nin (Müslüman ülkelerin) iyiliğini İslâmın yayılmasını istemezler. ellerinden gelse paramparça ederler. bunun bir çok örneği mevcuttur tarihte. kâfirler bir millettir, Müslümanlar da bir millettir. Türk,kürt,arap,çerkez,Tatar,siyah,beyaz. vs. İslam'da böyle ayrım yoktur. Kâfirler milleyetçiliği İslam dünyasına hürriyet kılıfı içinde adete gizli bir silah gibi kullanmış ve kullanmaktadır. Dikkatli olmamız gerekiyor.
İşte böyle diyeceğinizi bildikleri için her seçim öncesi sizi huniye yönlendiriyorlar, farkında değisiniz
parali tutulmus bu
@mutsen bu adam senin ülkenin parasını basıyor cahil cühela.
Bu sefer manipüle ediyor!
zaten batının da istediği bu kukla gibi ağırlığı olmayan bir lider bisiklet show erotik şiir show siz anladınız kim oldugunu
vay delikanlı avrupa vay.
Diğer Haberler
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Ağzına gaz bombası isabet eden Filistinli’nin sağlık durumu belli oldu

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.