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Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

ABD'li 25 yaşındaki anne Kimberely Martines 1 buçuk yaşındaki bebeğini tuzla besleyerek ölümüne sebep oldu.

Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!

Kuzey Carolina'da meydana gelen olayda vicdansız anne ayrı yaşadığı eşini eve geri döndürmek ve onu geri kazanmak için bebeği Peyton'ı tuzla besleyerek şantaj yapmaya başladı.

Ancak kadının eşi dönmedi. Bunun üzerine bebek hastalanarak acile kaldırıldı. 5 gün yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan bebek hayata tutunamadı.

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Tutuklanarak mahkemeye sevk edilen kadın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Suçunu itiraf eden kadın bebeğini tuzla beslediğini kabul etti ve eşinin evine dönmesinin tek şansı9nın bu olduğunu söyledi.

Kadının dört yaşındaki oğlu ve ölen bebeğin ikiz kardeşi devlet korumasına alındı.

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