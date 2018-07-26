Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!

Kuzey Carolina'da meydana gelen olayda vicdansız anne ayrı yaşadığı eşini eve geri döndürmek ve onu geri kazanmak için bebeği Peyton'ı tuzla besleyerek şantaj yapmaya başladı.
Ancak kadının eşi dönmedi. Bunun üzerine bebek hastalanarak acile kaldırıldı. 5 gün yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan bebek hayata tutunamadı.
Tutuklanarak mahkemeye sevk edilen kadın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Suçunu itiraf eden kadın bebeğini tuzla beslediğini kabul etti ve eşinin evine dönmesinin tek şansı9nın bu olduğunu söyledi.
Kadının dört yaşındaki oğlu ve ölen bebeğin ikiz kardeşi devlet korumasına alındı.
Cinsel organının fotoğrafını gönderen kişiyi böyle ifşa etti! Ortalık karıştı
İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış
Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu
CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması
Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti
Kılıçdaroğlu: Önder Sav ve ekibi benden değişim istiyor
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Çin'de 70 tonluk dinozor buldular!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum