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Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 02:09 | Son Güncelleme

Duma krizi nedeniyle Moskova ile Washington arasında gerilimin iyice arttığı, sert mesajların verildiği bir dönemde Rus Donanma gemilerinin Suriye kıyılarında tatbikat yapacağı kaydedildi. Uzmanlar tatbikatın böyle bir zamana denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirtti.

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejiminin kimyasal saldırısı yaptığı iddiası sonrasında ABD ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanması dünyayı tedirgin etti.

ABD Başkanı Trump’ın attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet gerilimi iyice arttırdı. Moskova ile Washington arasındaki gerilim devam ederken Rusya’dan anlamlı bir tatbikat haberi geldi. Rus Donanmasına ait gemilerin 11 Nisan'dan başlayarak Suriye kıyılarına yakın yerde tatbikat yapacağı, uluslararası havacılık personeli bildirimi (NOTAM) ve denizciler için seyir uyarılarını takip edecekleri kaydedildi. Raporların, kapalı alanın koordinatlarını ve orada eğitim çekiminin yürütülmesini içerdiği belirtildi. Akdeniz'in uluslararası sularında bulunan eğitim alanının, Suriye deniz sınırının bitişiğinde yer aldığı 11-12, 17-19 ve 25-26 Nisan tarihlerinde 10 ile 18 Moskova saati arasında kapalı olacağı kaydedildi.

Şu anda, Rus Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz'deki daimi operasyonel bağlantısının bir parçası olarak, Karadeniz Deniz Filosu'nu sağlayan yaklaşık 15 savaş gemisi bulunuyor. Bunlar arasında, denizaltıların yanı sıra Kalibre seyir füzeleri Fırkateynler Admiral Grigorovich ve Admiral Essen'in taşıyıcıları yer alıyor.

(İHA)

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