Gerilim tırmanıyor! Türkiye'yi Putin'e şikayet etti

Görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras, Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin'e anlatmış. Bunun üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt yerine Çipras'a ''Buyurun Moskova'yı ziyaret edin konuşalım'' demiş.

Çipras ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında resmi açıklama yapan Kremlin Sarayı ise Türkiye’nin adını vermeden ''Görüşmede Akdeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alınmıştır'' dedi.