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Gerilim tırmanıyor! Türkiye'yi Putin'e şikayet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 19:52 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya lideri Vladimir Putin’in seçim zaferini kutlamak için bugün telefon açtığında Türkiye’yi de şikâyet ettiği ortaya çıktı.

Gerilim tırmanıyor! Türkiye'yi Putin'e şikayet etti

Görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras, Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin'e anlatmış. Bunun üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt yerine Çipras'a ''Buyurun Moskova'yı ziyaret edin konuşalım'' demiş.

Çipras ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında resmi açıklama yapan Kremlin Sarayı ise Türkiye’nin adını vermeden ''Görüşmede Akdeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alınmıştır'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çipras Türkiye putin şikayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU YUNANLILARIN KAFASI ÇALIŞMIYOR KOMŞUYUZ EGENİN HEMEN KIYISI DEMİYORLAR Kİ TURİZMİ GELİŞTİRELİM TİCARETİ ARTTIRALIM AB GAZI VERİYOR BUNLARA FAZLA GAZA GELME YUNANİSTAN AZCIK SAKSIYI ÇALIŞTIR DERİM TÜRKTEN ZARAR GELMEZ SİZE AMA AB 'DEN ÇOK ZARAR GELİR ORTADA BIRAKIRLAR SONRA KENDİLERİ KENARA ÇEKİLİR BENCE FAZLA DİKLENME TÜRK MİLLETİNİN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ
AB ve ABD bu konuda Yunanistanın yanında olduğunu açıkladı ABD tasması taşıyan Arap ülkelerininde çoğu ;Afrindeki yaraları sebebiyle Yunanistanın yanında Bunların desteğinin yeterli olmayacağını hesab etmiş demekki; Birde Rusya dan destek istemiş ) zavallı haldeler Yunanistan bitik halde.AB ülkelerinin desteği ile kör topal ayakta duruyor Karşımıza çıkması zaten mümkün değil Yunanistan;Dış politikada Türkiye ye karşı böyle davranarak içerdeki yıkımı unutturmanın peşinde içeriye dönük olan ,dışarıya söylenen boş sözler
bir operasyonda Yunanistan'a acil yapılmalı gördün Türkiye’nin gücünü
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