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Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

İsrail parlamentosu, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı.

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

İsrail parlamentosu bu akşam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın savaş ilan etmesine izin veren bir yasayı onayladı.

Başbakan ve Savunma Bakanının hükümet onayı almadan bir savaşa karar vermesine veya askeri bir operasyon başlatmasına izin veren yasa 41 'ret' oyuna karşı 62 'evet' oyuyla kabul edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Binyamin Netanyahu Avigdor Lieberman savaş yasa

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